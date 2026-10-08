Fuga de drenaje frente a un kínder en la colonia Quinta Emilia provoca malos olores y zancudos desde hace más de una semana

Vecinos y padres de familia reportaron el problema a Agua de Hermosillo con el folio 236384, pero aseguran que la fuga continúa frente al plantel

Vecinos de la colonia Quinta Emilia, así como padres y abuelos de un kínder privado, reportan una fuga de drenaje desde hace una semana, la cual ha ocasionado malos olores y la presencia de zancudos.

José Haro, vecino de la colonia, comentó que la fuga comenzó hace más de una semana y se encuentra frente a un kínder, sobre la calle Quinta Emilia, entre Rosa de Castilla y Azalia, en dicha colonia.

“La verdad, ahorita hay muchos zancudos, desde la semana pasada se hizo el reporte y no ha venido nadie”, precisó.

El reporte que Agua de Hermosillo les proporciono fue el 236384.

Felipe Gómez, vecino del sector, mencionó que, debido a que su vivienda se encuentra más alejada, no le afectan tanto los malos olores.

Agregó que los más afectados son los niños del kínder, debido a que la alcantarilla se encuentra frente al plantel.

“Mucha peste, luego cuando pasan los carros echan la brisa del agua”, expresó.

Gómez comentó que, durante los cuatro años que ha vivido en la colonia, ha observado alrededor de cuatro fugas de agua potable o drenaje y aseguró que Agua de Hermosillo tarda en atender los reportes.

Padres de familia del kínder señalaron que observaron la fuga desde el jueves de la semana pasada y destacaron que, debido a su ubicación frente al plantel, el olor es muy fuerte.

Agua de Hermosillo informó que recibió el reporte con número de folio 236384 a través de su Centro de Atención, por lo que será atendido.

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