Tránsito de Hermosillo escolta a un auto con una mujer en labor de parto hasta el Hospital de Ginecopediatría

El apoyo ocurrió a las 19:10 horas en Clouthier y Albañiles. | Crédito: Tránsito de Hermosillo

El apoyo ocurrió a las 19:10 horas en las calles Clouthier y Albañiles de la colonia Comercial Cedros; el destino era el Hospital de Ginecopediatría.

HERMOSILLO.- Agentes del Departamento de Tránsito Municipal abrieron paso a un automovilista que trasladaba a una mujer embarazada con labores de parto hacia el Hospital de Ginecopediatría.

De acuerdo con información de Seguridad Pública Municipal, el apoyo ocurrió a las 19:10 horas de ayer, en las calles Clouthier y Albañiles, de la colonia Comercial Cedros.

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Los agentes que detectaron la situación

Los agentes Raymundo Damián Salazar Figueroa y Mirsha Yuridia Martínez Bueras detectaron la situación y brindaron apoyo al conductor.

Al conocer que la mujer presentaba labores de parto y requería atención médica, los oficiales comenzaron a abrir paso al vehículo.

El objetivo fue facilitar el traslado hacia el Hospital de Ginecopediatría y reducir el tiempo de recorrido.

El acompañamiento durante el traslado

Los agentes acompañaron el traslado mediante las vialidades para permitir que el automóvil avanzara con mayor facilidad hacia el nosocomio.

La mujer fue trasladada para recibir la atención médica correspondiente.

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