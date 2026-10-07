Luego de que Jesús Maximiano Verduzco quedó en prisión preventiva por caso sueros vitaminados en Hermosillo, su defensa pidió ampliar a 144 horas el plazo para resolver si lo vinculan a proceso y la audiencia continuará el 10 de octubre

Jesús Maximiano Verduzco Soto se entregó ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Hermosillo y permanecerá en prisión preventiva justificada por el caso de sueros vitaminados. FOTO ILUSTRATIVA: ESPECIAL

El juez deberá valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía; la medida cautelar impuesta al médico no equivale a una sentencia.

HERMOSILLO, Sonora.- El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto permanecerá en prisión preventiva justificada mientras un juez de Control resuelve si lo vincula a proceso por homicidio culposo con responsabilidad médica, relacionado con el caso de los sueros vitaminados. La continuación de la audiencia fue programada para el 10 de octubre de 2026, mediante una sala virtual.

La defensa solicitó ampliar a 144 horas el plazo constitucional para definir su situación jurídica, después de que el Ministerio Público formuló imputación y presentó datos de prueba sobre una posible mala práctica médica. El caso forma parte de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) por la muerte de ocho personas y las lesiones de otras doce.

¿PARA QUÉ SOLICITÓ LA DEFENSA EL PLAZO DE 144 HORAS?

La ampliación solicitada por la defensa permite que la decisión sobre la vinculación a proceso se tome dentro de un plazo mayor al constitucional de 72 horas.

Según el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado puede solicitar que esa resolución se emita dentro del plazo de 72 horas o pedir su ampliación a 144 horas.

Durante ese periodo, la defensa puede aportar datos de prueba para que sean considerados al resolver la solicitud del Ministerio Público.

En el caso de Verduzco Soto, la petición dio lugar a que la continuación de la audiencia quedara programada para el 10 de octubre.

¿QUÉ RESOLVERÁ EL JUEZ EN LA PRÓXIMA AUDIENCIA?

El juez deberá determinar si existen elementos para vincular al médico a proceso por los hechos expuestos durante la audiencia inicial.

Conforme a los artículos 315 y 316 del mismo Código, la autoridad judicial debe valorar los datos presentados y resolver si establecen un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él.

La Fiscalía ya solicitó la vinculación a proceso, pero esa petición sigue pendiente de resolución.

¿LA PRISIÓN PREVENTIVA SIGNIFICA QUE YA FUE SENTENCIADO?

La prisión preventiva justificada concedida al médico es una medida cautelar y no equivale a una sentencia condenatoria.

Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares buscan asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, proteger a las víctimas o testigos, o evitar que se obstaculice el proceso.

La vinculación a proceso tampoco determina una condena: establece los hechos por los que continuará el procedimiento. El imputado conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que declare su responsabilidad.

¿QUÉ DATOS PRESENTÓ LA FISCALÍA SOBRE LOS SUEROS VITAMINADOS?

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba relacionados con una posible mala práctica médica derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de sustancias por vía intravenosa, informó la FGJE.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, Verduzco Soto indicó y administró a una víctima un suero y diversas sustancias intravenosas en un domicilio particular.

Después de la aplicación, la persona presentó un deterioro súbito y falleció el 2 de abril por insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple.

La institución solicitó tanto la vinculación a proceso como la prisión preventiva justificada. El juez concedió la medida cautelar, mientras que la decisión sobre la vinculación quedó pendiente.

¿QUÉ ACCIONES REPORTÓ LA FGJE DURANTE LA INVESTIGACIÓN?

La Fiscalía informó que durante la búsqueda del médico realizó acciones para restringir su acceso a recursos económicos y reducir su margen de operación, además de dar seguimiento a posibles hechos de encubrimiento en su círculo cercano.

Como parte de las carpetas de investigación, reportó:

945 actuaciones .

. 146 dictámenes periciales .

. Siete inmuebles asegurados .

. Diversas cuentas bancarias aseguradas.

16 vehículos asegurados.

De acuerdo con la institución, los abogados del médico negociaron su entrega. Las investigaciones están relacionadas con ocho personas fallecidas y doce lesionadas tras la administración de los llamados sueros vitaminados.

La FGJE realizó cateos en distintos inmuebles durante la búsqueda de Jesús Maximiano Verduzco Soto, investigado por el caso de sueros vitaminados en Hermosillo. FOTO: BANCO DIGITAL GH

¿QUÉ INFORMÓ LA FISCALÍA SOBRE SU ESTADO DE SALUD?

Antes de la audiencia, el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, había informado que solicitaría que Verduzco Soto permaneciera en prisión, pese a su estado de salud.

El funcionario señaló que el médico presenta una condición de salud precaria, pero que, de acuerdo con los reportes recibidos por la Fiscalía, no existían razones médicas para que llevara el proceso judicial en su domicilio.

Posteriormente, el juez de Control concedió la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público.