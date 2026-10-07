Comisión de Atención a Víctimas da asesoría jurídica y acompañamiento psicológico a afectados por los sueros vitaminados en Sonora; la Fiscalía reporta 8 muertes y 12 lesionados

Lyzeth Salcedo Salinas informó que la reparación del daño se hará de forma personalizada cuando el proceso lo permita.

Con asesoría jurídica y acompañamiento sicológico la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas atiende a algunas de las víctimas del caso de los sueros vitaminados, dijo la titular de la dependencia.

Lyzeth Salcedo Salinas detalló que el momento procesal no es todavía para hablar de una reparación del daño, pero desde el comienzo del caso se ha atendido a las víctimas que se han acercado.

Tenemos permanente acercamiento y les estamos dando el acompañamiento y seguimiento a través de asesores jurídicos contratados por la Comisión para que se respeten sus derechos, se garantice el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño”, dijo.

Asesores jurídicos para quienes no tienen representación privada

Sin precisar datos exactos de las víctimas, indicó que algunas tienen asesores jurídicos privados, pero las personas que no tienen esa posibilidad, se les ha brindado las medidas de parte de la Comisión.

Esperarán al proceso que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado, que a la fecha ha reportado ocho muertes y doce lesionados.

La reparación del daño se hace de forma personalizada, diferenciada, siempre atendiendo este tipo de principios. Se considera cada uno de los casos por separado y se atiende a cada una de las víctimas en cuanto a la afectación sufrida”, mencionó.

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