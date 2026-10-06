La Línea Eléctrica Exprés de Hermosillo incorpora tecnología para pagar con tarjeta y QR, aplicar tarifa preferencial y emitir alertas con botón de pánico

El gobernador Alfonso Durazo explicó que la tecnología permitirá reforzar el monitoreo y la supervisión del transporte en Hermosillo. FOTOS: ESPECIAL

El equipamiento permitirá supervisar la ubicación de los autobuses en tiempo real y garantizar los dos pasajes gratuitos para estudiantes.

HERMOSILLO, Sonora.- La Línea Eléctrica Exprés de Hermosillo incorpora tecnología para realizar pagos con tarjeta y código QR, aplicar la tarifa preferencial y generar alertas silenciosas de emergencia mediante un botón de pánico, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La instalación del equipamiento está a cargo del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), en coordinación con la empresa concesionaria. El sistema permitirá monitorear las unidades en tiempo real, supervisar las condiciones al interior de los autobuses y garantizar a los estudiantes el acceso a sus dos pasajes gratuitos.

PAGO ELECTRÓNICO CON TARJETA Y QR

Las unidades de la Línea Eléctrica Exprés de Hermosillo funcionarán bajo un esquema de pago exclusivamente electrónico, por lo que no dispondrán de alcancías para depositar dinero en efectivo.

Para realizar el cobro, los autobuses incorporan un validador inteligente que permitirá pagar mediante tarjeta y código QR.

TARIFA PREFERENCIAL Y DOS PASAJES GRATUITOS PARA ESTUDIANTES

El sistema tecnológico permitirá aplicar la tarifa preferencial mediante tarjeta de transporte vigente para dos grupos de usuarios:

Personas de la tercera edad.

Personas con discapacidad.

Además, el equipamiento permitirá garantizar a los estudiantes el acceso a sus dos pasajes gratuitos, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal.

Las unidades de la Línea Eléctrica Exprés no dispondrán de alcancías para recibir pagos en efectivo. FOTO: ESPECIAL

CÁMARAS Y BOTÓN DE PÁNICO EN LOS AUTOBUSES

Las unidades contarán con cámaras de videovigilancia y grabadoras digitales de video para supervisar las condiciones al interior de los autobuses.

El botón de pánico permitirá generar alertas silenciosas de emergencia ante una posible situación de riesgo. El equipo de radiocomunicación, por su parte, servirá para mantener contacto permanente con los operadores.

Los autobuses también incorporarán pantallas informativas para mostrar contenido relevante a los pasajeros durante sus recorridos.

UBICACIÓN DE UNIDADES Y CONTROL DE PASAJEROS

El sistema integral de gestión de flota permitirá conocer la ubicación de cada unidad en tiempo real, mientras que el contador de pasajeros registrará los ascensos y descensos.

Durazo explicó que estas herramientas fortalecerán la coordinación entre los centros de monitoreo del Imtes y de la empresa concesionaria, para dar seguimiento permanente a la operación.

El objetivo es reforzar el control y la supervisión del transporte, así como verificar el cumplimiento del Programa Operativo del Servicio (POS).

ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Como parte de los preparativos descritos por el Gobierno estatal, se contempla concluir el reclutamiento, selección y capacitación del personal, además de adecuar la tecnología a bordo y el sistema de pago electrónico.

También se realizarán pruebas de recorrido y cargas de energía para verificar el desempeño de los autobuses y de los equipos instalados.