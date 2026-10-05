Rentas altas, calor y falta de estacionamiento dificultan las compras en el Centro de Hermosillo, donde han cerrado al menos 70 comercios

Locales desocupados en el Centro de Hermosillo, donde Canaco reportó el cierre de al menos 70 comercios. FOTOS: TEODORO BORBÓN

Abrir un negocio requiere entre 60 mil y 80 mil pesos de inicio, según Canacope, mientras un economista plantea mejoras para atraer compradores.

HERMOSILLO, Sonora.- Las rentas altas, la falta de estacionamiento y las altas temperaturas dificultan la actividad comercial en el Centro de Hermosillo, donde se ha reportado el cierre de al menos 70 comercios, en un contexto de cambios en los hábitos de consumo.

Luis Núñez Noriega, economista y especialista en Desarrollo Económico Regional, explicó que el fenómeno tiene diversas causas y se arrastra desde la pandemia. Para recuperar compradores, señaló, el primer cuadro necesita mejorar su accesibilidad, ofrecer sombra y diversificar sus negocios, además de incorporar herramientas de venta digital.

RENTAS Y COSTOS PRESIONAN A LOS COMERCIOS DEL CENTRO

La contingencia sanitaria de 2020 obligó a cerrar negocios que no podían mantener el pago de las rentas ante la baja en las ventas, explicó Núñez Noriega. Después se sumaron otros factores que han dificultado su recuperación.

El especialista recordó que, en diciembre de 2025, la Unión de Comerciantes reportó una caída aproximada de 25% tanto en afluencia como en ventas respecto al mismo periodo del año anterior.

Según declaraciones de Javier Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), se ha registrado el cierre de al menos 70 comercios en el primer cuadro de la ciudad.

Martín Zalazar Zazueta, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), comentó que un negocio requiere entre 60 mil y 80 mil pesos de inicio para operar de manera regular.

A esto se suman los costos de renta, los trámites y la competencia del comercio informal, factores que, indicó, disminuyen el tiempo de vida de los nuevos negocios.

Son tiempos difíciles ahorita y las rentas que están pagando los comercios son muy caras, por lo que muchos optan por cerrar, también las regulaciones del municipio y del estado son difíciles de cumplir”, manifestó.

ESTACIONAMIENTO Y CALOR DIFICULTAN LAS COMPRAS

En el caso del Centro de Hermosillo, Núñez Noriega identificó problemas de accesibilidad, falta de espacios de estacionamiento, altas temperaturas y poca diversidad de negocios.

Estas condiciones influyen en la decisión de los consumidores al elegir dónde realizar sus compras, explicó.

La falta de estacionamiento cercano obliga al consumidor a caminar varias cuadras, algo particularmente poco atractivo en Hermosillo por las altas temperaturas. En cambio, las plazas comerciales ofrecen estacionamiento, aire acondicionado, seguridad, restaurantes, entretenimiento y varios comercios concentrados en un mismo espacio”, mencionó.

Mejorar accesos, estacionamiento y espacios con sombra es parte de las propuestas para atraer compradores al Centro de Hermosillo. FOTO: TEODORO BORBÓN





LAS VENTAS EN LÍNEA CAMBIARON LOS HÁBITOS DE CONSUMO

A partir de la pandemia se incrementaron las ventas en línea y los consumidores comenzaron a comprar muchos artículos de uso diario mediante plataformas, indicó el economista.

La posibilidad de comparar productos y recibir las compras en casa representa una competencia para el pequeño comercio tradicional.

El consumidor puede comparar precios, encontrar una mayor variedad de productos, aprovechar promociones y recibirlos en su domicilio, muchas veces a precios con los que el pequeño comercio tradicional difícilmente puede competir”, indicó.

QUÉ NECESITA EL CENTRO DE HERMOSILLO PARA ATRAER CLIENTES

Núñez Noriega recalcó que esta situación no significa que el Centro esté destinado a desaparecer, ni que se trate de una crisis exclusiva de esta zona. Consideró que el comercio atraviesa una transformación y necesita reinventarse.

Entre las acciones que planteó se encuentran:

Mejorar la accesibilidad y el estacionamiento.

Incorporar sombra y espacios peatonales.

Fortalecer la seguridad.

Ampliar la oferta de entretenimiento y gastronomía.

Impulsar redes sociales, comercio electrónico y servicio a domicilio en los negocios tradicionales.