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Hombre muere tras ser atropellado en el cruce de Mazón López y Ojuelos en Hermosillo

El accidente ocurrió en la colonia Café Combate, donde la víctima, de entre 40 y 50 años, fue atropellada mientras cruzaba la vialidad.

Hombre muere tras ser atropellado en el cruce de Mazón López y Ojuelos en Hermosillo

El ataque ocurrió la noche del sábado frente a la llantera Aguilar; la víctima aún no ha sido identificada por las autoridades. l Foto: Archivo

Un hombre perdió la vida la noche de ayer tras ser atropellado en el cruce de las calles Mazón López y Ojuelos, en Hermosillo.

De acuerdo con el reporte de Tránsito de Seguridad Pública Municipal, el accidente se registró alrededor de las 19:30 horas, en la colonia Café Combate, al Nororiente de Hermosillo.

Según testigos en el sitio, la víctima era un hombre de entre 40 y 50 años de edad, quien al parecer se encontraba en situación de calle.

El reporte de la Policía Municipal establece que el hombre cruzó intempestivamente la vialidad, lo que provocó el accidente.

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