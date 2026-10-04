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Sonora Rock Fest 2026 ofrece más de seis horas de rock en el Expo Forum con homenajes a Metallica y AC/DC

DeLorean, Smoke’s Revolver, Grupo Retro, No-C y Element homenajearon a Metallica, The Killers, Black Sabbath, Guns N’ Roses y AC/DC.

Sonora Rock Fest 2026 ofrece más de seis horas de rock en el Expo Forum con homenajes a Metallica y AC/DC

El concierto ofreció más de seis horas de música en vivo. | Foto: Especial

Por Santos Gutiérrez  

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HERMOSILLO.- Personas de todas las edades disfrutaron de una noche llena de rock y ambiente musical en el Sonora Rock Fest 2026, el cual se celebró ayer en la Explanada del Expo Forum

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando las primeras bandas comenzaron a subir al escenario, en un concierto que ofreció más de seis horas de música en vivo a los presentes.

El recorrido por los éxitos del rock

Fue DeLorean la banda encargada de abrir el concierto, seguida de las agrupaciones Smoke’s Revolver, Grupo Retro, No-C y Element, quienes pusieron a bailar, cantar y hasta tocar imaginariamente un sinfín de instrumentos al público presente.

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Durante las diferentes presentaciones, el público disfrutó de un recorrido histórico por los grandes éxitos del rock en inglés y español, desde la década de los 70 en adelante.

Las bandas homenajearon a diferentes agrupaciones de todo el mundo, como Metallica, The Killers, Black Sabbath, Guns N’ Roses y AC/DC, entre otras.

El momento emotivo con José Che Aranda de Yndio

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando No-C invitó al escenario a José Che Aranda, integrante del grupo Yndio, quien deleitó a los fanáticos presentes con la canción “Dame un Beso y Dime Adiós”, al puro estilo del rock en español.

La noche culminó con la presentación de Grupo Element, quien puso a bailar, cantar e incluso llorar a su público con covers de algunos de los éxitos más importantes en la historia del rock estadounidense.

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