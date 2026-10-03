Ofrece Elton John concierto en su segundo día en CDMX

Elton John se presentó en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, donde interpretó algunos de los principales éxitos de su carrera ante sus seguidores.

El cantante británico se presentó ante sus seguidores en el Estadio Banorte, donde interpretó algunos de los principales éxitos de su carrera

CIUDAD DE MÉXICO. — El cantante británico Elton John ofreció el segundo de sus conciertos en el Estadio Banorte en la Ciudad de México con los éxitos principales de carrera.

En punto de las 20:00 horas el cantante arrancó su show con “Funeral for a Friend”.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Quería decir gracias, venir aquí y decir gracias, a todos por ser tan amables conmigo en toda mi carrera y decir gracias una vez más, decir ‘los quiero’, gracias por todos los años que me han apoyado”, dijo durante el inicio del concierto.

A pesar de la lluvia que cayó desde la tarde en la Ciudad de México, los fans arribaron al también llamado Estadio Azteca para disfrutar de la noche.

Antes de iniciar el concierto la lluvia sorprendió a los asistentes, quienes se protegieron de la menuda llovizna con impermeables.

Pero, justo antes de que Elton John abriera, la llovizna cesó y los asistentes disfrutaron el concierto sin mojarse.

Elton John cantó los éxitos de su carrera “Bennie and the Jets”, “The One”, “Honky Cat” y “Rocket Man”.

Luego de un pequeño intermedio, el cantante abrió su segundo bloque con “Candle in the Wind”, la canción inspirada en Marilyn Monroe.