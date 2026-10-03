Hermosillenses buscan más sombra en sus casas y recogen árboles nativos gratuitos en el Vivero Municipal para comenzar a reforestar

Hermosillenses acudieron al Vivero Municipal para recibir árboles gratuitos que planean plantar en sus casas y terrenos. FOTO: BANCO DIGITAL GH

Mezquites, bagotes y tabachines de la sierra fueron elegidos por asistentes que buscan aumentar la vegetación en sus hogares y terrenos.

HERMOSILLO, Sonora.- Con la intención de tener más sombra y contribuir a la reforestación, hermosillenses acudieron al Vivero Municipal para recibir árboles gratuitos y llevarlos a sus casas y terrenos.

Entre mezquites, tabachines de la sierra y otras especies nativas, los asistentes escogieron ejemplares para comenzar a plantar o sumar vegetación a los espacios que ya cuidan. Algunos se enteraron de la donación de árboles nativos a través de redes sociales y acudieron por primera vez.

MEZQUITE Y TABACHÍN PARA PLANTAR EN UN TERRENO EN URES

Alma Guadalupe Sánchez Briseño fue una de las personas que aprovechó la entrega gratuita. Acompañada de su esposo, escogió un tabachín de la sierra y un mezquite que planea plantar en un terreno que tienen en Ures.

Llegamos porque son los árboles endémicos de aquí y la oportunidad de tenerlos gratis y ya grandecitos y no tan pequeños y son los que se dan en la región”, dijo, “pues nosotros también queremos también en nuestro terreno o en nuestra casa”.

Sánchez Briseño señaló que en su familia existe desde hace tiempo la cultura de cuidar el medio ambiente, por lo que procuran mantener y regar las plantas que tienen.

Después de haber plantado otros árboles nativos, uno de sus sueños es tener un ejemplar de ramo de novia, planta que, según explicó, tiene hojas muy verdes y florece todo el año.

UN BAGOTE PARA REFORESTAR AFUERA DE SU CASA

Ana Patricia Rivera Lugo también acudió por primera vez al Vivero Municipal, luego de enterarse de la actividad a través de redes sociales. Se llevó un bagote para plantarlo en su casa.

Es la primera vez que reforestaré afuera de mi casa”, contó, “pero por mi parte he germinado semillas y ya tengo algunos arbolitos creciendo”.

Rivera Lugo comentó que ha promovido en su familia el cuidado del medio ambiente, tanto en el hogar como en la ciudad.

Consideró que los cambios climáticos y el calentamiento global hacen necesario aumentar la vegetación. Agregó que regresaría al vivero para recoger cualquier tipo de planta con tal de contribuir a la reforestación.

BUSCAN MÁS SOMBRA CON TABACHINES

Luis Córdova acudió por primera vez al Vivero Municipal después de conocer la donación en redes sociales. Escogió un tabachín a petición de su esposa y señaló que en su casa ya han plantado mezquites, naranjos y olivo negro.

Su amigo Juan Pablo Olea lo acompañó y aprovechó para recoger una planta nativa por segunda ocasión. Aunque originalmente no tenía contemplado ir, decidió sumarse cuando Córdova le comentó sobre la entrega.

Olea escogió un tabachín porque genera sombra.

En mi casa siempre ha habido plantas y el árbol ahorita es muy necesario porque necesitamos tener vegetación en Hermosillo para que haya más sombra”, puntualizó.

QUÉ EJEMPLARES ELIGIERON LOS ASISTENTES

Entre los árboles que las personas entrevistadas recogieron se encuentran:

Mezquite: Sánchez Briseño planea plantarlo en su terreno en Ures.

Sánchez Briseño planea plantarlo en su terreno en Ures. Tabachín de la sierra: fue otro de los ejemplares elegidos por Sánchez Briseño.

fue otro de los ejemplares elegidos por Sánchez Briseño. Bagote: Rivera Lugo lo llevará a su casa para comenzar a reforestar afuera.

Rivera Lugo lo llevará a su casa para comenzar a reforestar afuera. Tabachín: Córdova lo escogió a petición de su esposa y Olea lo eligió por la sombra que genera.

Los entrevistados coincidieron en la necesidad de conservar los árboles y aumentar las áreas verdes en Hermosillo, además de promover una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.