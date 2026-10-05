Un lugar para volver, compartir y disfrutar de los que más queremos.

¿Cuándo fue la última vez que tu familia estuvo completa en la misma mesa?

Haz memoria. No la cena rápida entre semana, cada quien con su celular, ni la comida del domingo donde alguien se levantó antes del postre. Hablamos de esa mesa sin prisa, donde nadie miraba el reloj y la sobremesa se estiraba hasta que alguien sacaba la baraja.

Para muchas familias la respuesta es incómoda: hace mucho. Los hijos crecen y empiezan a tener su propia agenda, los horarios de trabajo no coinciden y los fines de semana se llenan de compromisos. Sin darnos cuenta, la convivencia se vuelve algo que “un día de estos” vamos a organizar.

Los especialistas en desarrollo familiar coinciden en algo sencillo: los vínculos no se mantienen solos, se cultivan. Y se cultivan con tiempo juntos, de calidad, lejos de la rutina. Por eso las vacaciones en familia no son un gasto prescindible; son el espacio donde los papás vuelven a ser pareja, donde los hermanos dejan de pelear por el control de la tele y se avientan juntos a la alberca, donde por fin hay tiempo para platicar.

El problema casi nunca son las ganas. Es la logística: dónde quedarse, cuánto va a costar, a quién le toca organizar esta vez. Cuando escaparse se vuelve un proyecto complicado, simplemente se pospone.

Ahí está la clave: tener un lugar al cual volver. Un espacio con terraza para la plática nocturna, un asador para la carne del sábado y una alberca para que los niños se cansen felices.

Esa es la idea detrás de la propiedad fraccional, un modelo que permite ser dueño de semanas asignadas al año en un departamento amueblado, sin cargar con el costo completo de una casa de playa. En evamar San Carlos, cada fracción viene con su título accionario y con la tranquilidad de que el equipo se encarga de todo lo demás. Y como la mayoría de las fracciones son de cuatro semanas, una por estación, cada año tienes tu semana de primavera, de verano, de otoño y de invierno. La fecha cambia, pero la temporada siempre está.

Incluir este modelo en tus inversiones inmobiliarias es asegurar, cada temporada, que la familia vuelva a sentarse completa a la mesa.

Evamar San Carlos · Propiedad fraccional · evamar.mx · WhatsApp 662 461 7993 · @evamarmx · Showroom en Hermosillo.