Por su lado, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, llamó a la unidad y también lanzó un recordatorio, que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no utilizar su imagen ni sus palabras a quienes tienen fines electorales rumbo al 2027.

En pleno proceso interno, la dirigencia morenista lanza un mensaje duro y directo a los aspirantes a candidaturas rumbo al 2027 pues les advierten que no basta ganar las encuestas.

En su rol de presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador Alfonso Durazo, dijo que no todos los que aspiran a una coordinación ganan, pero “no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación. Esa es una realidad”.

Durazo señaló que el triunfo en las encuestas no necesariamente refleja un compromiso con los principios de Morena, pues algunos aspirantes de diferentes formas “inflan” su posicionamiento y les dijo: “Ganar así no sirve al movimiento” y por eso pidió que construyan su respaldo en las bases.

Por su lado, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, llamó a la unidad y también lanzó un recordatorio, que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no utilizar su imagen ni sus palabras a quienes tienen fines electorales rumbo al 2027.

A un año de las definiciones electorales, la dirigencia morenista insiste en que primero está el proyecto y después las personas, un mandato que se está poniendo a prueba la unidad en este proceso interno que arrancó con las definiciones de los perfiles que impulsarán para las 17 gubernaturas y en este momento continúan con quienes van por diputaciones y presidencias municipales en el País.

“Rachel” y “Simon” tienen con las alarmas encendidas en entidades del Pacífico por los riesgos que podrían significar estos dos ciclones y han llevado a operativos de vigilancia y prevención, principalmente en el vecino estado de Baja California.

Lo que indican los expertos es que, aunque Sonora no enfrenta el impacto directo del huracán “Simon”, su trayectoria se sigue con atención, mientras que la tormenta tropical “Rachel” mantiene bajo vigilancia al Noroeste del País, particularmente la franja costera del Golfo de California, donde los vientos y el oleaje llevan a tomar medidas para proteger a la población y las actividades marítimas.

Los efectos de “Rachel” provocaron lluvias ayer y la Coordinación de Protección Civil del Estado informa que las precipitaciones seguirán este día en la entidad, principalmente en la zona de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Sonoyta y Caborca. Además, los meteorólogos pronostican temperaturas serán cercanas a los 30 grados en los próximos días para dejar atrás el calor extremo.

Nada favorecedor el escenario de crecimiento económico para México pues se indica que apenas alcanzaría 1.4% para este año, un avance que colocaría al País entre las economías de menor dinamismo de América Latina y el Caribe, por debajo de Panamá, Costa Rica e incluso Brasil.

Esa es la proyección que se hace en un informe del Banco Mundial que para Panamá estima que crecerá 4.2% y Costa Rica 3.3%,

Con este panorama, México tendría ese bajo crecimiento por la incertidumbre en materia de políticas, las condiciones monetarias restrictivas y el menor impulso de la inversión pública y, eso, para los analistas económicos afecta la inversión, el empleo y la capacidad de mejorar los ingresos de las familias.

El organismo prevé una recuperación gradual, con un crecimiento de 1.8% en 2027 y 2.2% en 2028, pero este pronóstico puede cambiar por el endeudamiento caro, la volatilidad energética y posibles afectaciones climáticas, que podrían presionar aún más los precios.

Por eso, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene el reto de que las negociaciones comerciales externas como el T-MEC y las políticas internas impulsen el potencial económico para lograr en crecimiento sostenido de México y que la economía no se quede rezagada.