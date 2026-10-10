¡Guerritas!

Estamos frente a una guerra entre un Gobernador y tres ex gobernadores, en tres bandos distintos.

Sergio Valle

Estamos frente a una guerra entre un Gobernador y tres ex gobernadores, en tres bandos distintos.

Alfonso Durazo preparando la artillería para conservar el poder para su partido, entregarle buenas cuentas a la Presidenta, cuidar su séptimo año (luego hablamos de eso por cierto), por decir lo menos.

Guillermo Padrés que sin salirse del PAN (todavía) le meterá lo que le tenga que meter a su amigo López Caballero, lo cual lleva a la razonable duda sobre cuántos caballos de troya habrán quedado dentro del albiazul.

Y luego ahí mismo, en Movimiento Ciudadano, Manlio Fabio Beltrones metido pero en las aspiraciones de Colosio Riojas, el hijo de su amigo fallecido.

Y por si fuera poco, Eduardo Bours echando su resto y capital político, con más que ganar que perder para impulsar a Antonio Astiazarán, a Flor Ayala y si le da tiempo a otros perfiles que salgan del priismo porque está claro que hay prioridades y son esas dos que le menciono.

COMPONIENDO Y DES

Se compone una cosa y se descomponen otras dos que luego hay que volver a componer.

Y así consecutivamente hasta que el asunto esté medianamente ordenado.

Digamos que ese es un resumen así muy ejecutivo de lo que sucedió ayer tras la designación de Célida López Cárdenas como coordinadora de la Cuarta Transformación en Hermosillo.

Hay una buena cantidad de lecturas tras el anuncio que hicieron las principales firmas de la dirigencia nacional de Morena, que son Ariadna Montiel como presidenta nacional y Citlali Hernández como quien tiene mano (y muy pesada) en la designación de candidatos, candidatas, así como en la definición de las alianzas para las elecciones del 2027.

Hasta donde pudimos investigar, ninguno de los y las aspirantes a esa coordinación tenía la menor idea de que eso sucedería.

A todos les tomó por sorpresa, nadie la vio venir.

Célida será una muy aguerrida y competitiva candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo.

Le tocará a ella ahora ser quien se siente a platicar con quienes se quedaron en el camino y sumarlos a ese proyecto que le tocó encabezar.

Aunque mire, si será curioso verla siendo además arropada por el Partido Verde y su actual dirigente y principal operador político (del Verde) Manuel Ignacio Acosta.

Ya hicieron las pases según se ha podido documentar.

En fin, que los que estaban sentados con la mano alzada, sentados se van a quedar y a esperar si en el rediseño de las candidaturas les podría tocar algo.

La reelección seguirá siendo la opción para algunos de ellos, las pluris para otros y nada para algunos otros.

En fin, que Célida está muy consciente de sus alcances, creo yo.

Y quienes finalmente la impulsaron para esta nueva aventura pues también, de lo contrario no la designan.

No será ni de cerca una campaña aburrida, de eso no me queda la menor duda.

Habrá desprendimientos, como el anunciado por Wendy Briceño, pero no tengo información suficiente para medir si esto implica un impacto real al interior y exterior de ese partido que se hace llamar movimiento.

Y tampoco la tiene en la bolsa, sobre todo cuando se perfilan otros personajes ya muy conocidos como Alejandro López Caballero por MC, quien avanzó ya el tramo final en su ruta de la inevitable salida del Partido Acción Nacional.

Mientras tanto, panistas y priistas aún se debaten entre ir o no en alianza, aunque para algunos eso es un hecho, el tema será con quién se la jugarán para conservar la alcaldía que aún ocupa Antonio Astiazarán, si con Flor Ayala, Gildardo Real o Agustín Rodríguez, que son quienes quedaron tras la salida del ex secretario de Hacienda.

BORREGO NARANJA

Y pues que Ernesto Gándara se va del lado naranja, confirmando los rumores que estuvieron en cafés políticos y muchas columnas asegurando que el ex alcalde y ex candidato priista a la gubernatura estaría apoyando a Luis Donaldo Colosio Riojas y sus aspiraciones por alcanzar la gubernatura del Estado de Sonora.

Será que piensan que la figura del “Borrego” abonaría para acelerar ese sentido de pertenencia que la población sonorense aún no tiene por el senador emecista, que por muy sonorense que se diga y se crea, deberá estar mucho más seguido en esta tierra, recorrerla, aprendérsela tanto como pueda para ponerse competitivo.

Tras la incorporación de Gándara Camou y la eventual nominación de López Caballero, Colosio estaría más cerca de ser que de no ser candidato a la gubernatura.