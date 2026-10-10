Desde el 24 de agosto, cuando se reanudaron los cruces por Agua Prieta, los productores han exportado más de 24 mil cabezas

La reapertura de la frontera estadounidense ha comenzado a darle un respiro a la ganadería sonorense con la reactivación de exportaciones que por más de un año estuvieron frenadas.

Desde el 24 de agosto, cuando se reanudaron los cruces por Agua Prieta, los productores han exportado más de 24 mil cabezas, de acuerdo con la información de Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora.

El escenario es optimista porque el ritmo pasó de 700 animales diarios, con lo que arrancó la reapertura fronteriza, a entre mil 200 y mil 300, con precios internacionales cercanos a los cuatro dólares por libra.

Sonora fue el primer Estado en reiniciar las exportaciones a Estados Unidos por Agua Prieta hacia Douglas y un mes después, el 24 de septiembre, siguió Chihuahua con los envíos por San Jerónimo hacia Nuevo México el 24 de septiembre. Otros cruces siguen cerrados o pendientes de autorización.

Mientras tanto, la plaga del gusano barrenador sigue presente en 30 de 32 entidades, incluida Sonora, por ello continúan la vigilancia, los tratamientos preventivos y la liberación de moscas estériles; en territorio estadounidense hay casos activos en dos estados, Texas y Nuevo México.

La reapertura de Nogales, que los ganaderos esperan para diciembre, sería otro paso importante, pero por lo pronto ya tienen un buen comienzo.

Quedo resuelto en el INE el debate sobre los actos anticipados de campaña y tras un intenso debate de los consejeros se decidió por mayoría que el organismo no emitirá lineamientos para fiscalizar la promoción de aspirantes previo a los plazos establecidos en el calendario electoral.

Esa discusión dejó ver las diferencias de criterios entre los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en un tema que ha sido observado a nivel nacional.

Por un lado, estaban quienes se identifican con la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala que rechazaron vigilar el proselitismo que hay en este momento y por el otro estaban Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz, quienes advirtieron sobre el riesgo para la equidad.

Castillo fue contundente y señaló las afectaciones que esto puede significar con aspirantes activos en plena promoción; la presidenta del Instituto dijo que con esa postura se alimentan narrativas que desacreditan al árbitro electoral.

Rumbo a las elecciones de 2027, el INE tiene una gran responsabilidad sobre la fiscalización, la equidad electoral que observan con atención ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y partidos.

“No es si quieren o no quieren” es la advertencia que lanzó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum a las plataformas digitales sobre el decreto que anunció como obligatorio para que retiren contenidos relacionados con violencia, acoso, explotación sexual, autolesiones y otras conductas de riesgo.

Después de los hechos violentos registrados en una escuela de Coahuila, el Gobierno federal pone la mira en las empresas de redes sociales sobre su responsabilidad en la protección de los menores de México aunque no contempla sanciones por incumplimiento.

Con esta medida se busca cerrar espacios a mensajes que pueden poner en peligro a la niñez y también contempla herramientas de supervisión parental, clasificación por edades y mayores controles de privacidad.

Lo que explican los expertos es que el fin de estas acciones de las autoridades mexicanas es importante y ayudará, pero en esta labor de protección de los menores hay una corresponsabilidad en la familia, las escuelas y en los entornos donde se encuentran, por lo que señalan que se debe poner lupa a la vigilancia y a los resultados.