Con una designación directa de la dirigencia nacional de Morena, Célida López Cárdenas se abre paso como coordinadora municipal de Defensa por la Transformación

Con una designación directa de la dirigencia nacional de Morena, Célida López Cárdenas se abre paso como coordinadora municipal de Defensa por la Transformación y se coloca en la ruta hacia la candidatura por la alcaldía de Hermosillo.

Su nombramiento se oficializó con foto y papel en mano justo ayer cuando se abrió la convocatoria para las coordinaciones municipales y con ello dejó en el camino a más de tres aspirantes que buscaban esa posición. Esta decisión, que irrumpió en la escena política estatal, mueve las piezas rumbo a 2027.

Con un “no les voy a fallar”, Célida prometió poner corazón y disciplina en la defensa del movimiento. De inmediato le llegaron las felicitaciones entre las que destacó la del gobernador Alfonso Durazo, quien le deseó éxito y reiteró que la unidad es la mayor fortaleza para continuar la transformación en Sonora.

La designación tiene distintas lecturas: Para algunos la consideran que era lógica después de que Célida obtuvo el segundo lugar en la encuesta por la coordinación estatal; para otros, revive el debate sobre los llamados “dedazos” y unos más cuestionan esos procesos internos como lo hizo la morenista Tatiana Clouthier, inconforme porque no ganó la coordinación estatal por Nuevo León y quien criticó el nombramiento de Andrea Chávez como coordinadora municipal de Ciudad Juárez, pues dijo que sin convocatoria, “sin encuesta y sin nada” fue designada.

De nueva cuenta Célida López busca regresar a la alcaldía hermosillense, que ocupó de 2018 a 2021, y que intentó retener en 2021. El año próximo, Hermosillo será clave para ella y para Morena en Sonora. El reto es grande y se avizora una disputa electoral intensa.

La protesta del Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora (SIUS) con la que se cerrarán el lunes próximo todos los accesos a los vehículos en el campus Hermosillo es la primera de las acciones que alista ese gremio para exigir respuestas a las autoridades universitarias encabezadas por la rectora Dena

María Camarena Gómez.

En medio de este conflicto sindical, la Unison “celebrará” este lunes 12 de octubre 84 años de su fundación que podría convertirse en un verdadero caos, pues son miles de autos de maestros, trabajadores y estudiantes los que se movilizan al interior de las instalaciones de la Unison y que tendrán bloqueado el paso.

A decir de la secretaria general del SIUS, Dorotea Rascón, buscan que se cumpla con el 8.56% de proporcionalidad del contrato colectivo de trabajo que se le otorgó a su sindicato y que desde 2023 se han tenido avances, pero aún no se resuelven en su totalidad.

Hay quienes ven a la rectora Camarena ajena al diálogo directo con los sindicalizados y que esto incide en que estos problemas estallen en los tribunales o en manifestaciones como la del lunes que ponen en jaque a la Unison y, como amenaza el SIUS, que puedan escalar a medidas de presión más fuertes.

Como de ver dan ganas, los panistas tampoco se quedan atrás y anoche también empezaron a nombrar a sus “coordinadores de la Defensa”, pero estos son “de la Patria, la Familia y la Libertad”.

Estas tres primeras designaciones son de alcaldes de la Ciudad de México perfilados para que vayan por la reelección y son: Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc; Luis Mendoza, de Benito Juárez, y Carlos Orvañanos, de Cuajimalpa.

Según su dirigente nacional Jorge Romero recorrerán calles y hablarán de mejores condiciones de vida. Es el nuevo modelo “pre preelectoral” que parece haberse instalado en México y que todo pinta llegó para quedarse salvo que el INE diga algo.