Morena sigue marcando la agenda política nacional con los nombramientos de sus coordinadores y ayer con su “quinceañera”, que festejaron con un acto masivo en la Ciudad de México.

Morena sigue marcando la agenda política nacional con los nombramientos de sus coordinadores y ayer con su “quinceañera”, que festejaron con un acto masivo en la Ciudad de México.

En el Auditorio Nacional, el gobernador Alfonso Durazo como presidente del Consejo Nacional de Morena, dio la bienvenida a los morenistas y les pidió a respaldar a Claudia Sheinbaum “sin regateos” y cerrar filas ante lo que llamó los retos del movimiento.

El mensaje fue puntual, pues habló de congruencia, honestidad, humildad y madurez política, pero también de las diferencias internas que, advirtió, son amplificadas por un entorno mediático que observa cada acción del partido.

Ahí estuvo el controvertido Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, sonriente y tomándose fotos con los asistentes que celebraban el aniversario de Morena, fundado por su padre, el hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, en la “mañanera del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo sentirse orgullosa de pertenecer al Movimiento y reiteró los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” que, dijo, son guía para los gobiernos emanados de Morena.

Pero mientras en el Auditorio se hablaba de unidad, Ricardo Monreal encabezaba otro festejo en San Lázaro, entre pastel, consignas y elogios a la presidenta Sheinbaum ya López Obrador.

Con 15 años cumplidos y el poder político que han logrado, el verdadero desafío será demostrar que puede mantenerse unidos en tiempos como los electorales cuando los intereses personales, las diferencias y la sucesión empiezan a asomarse.

Un revés irrefutable tuvieron las llamadas “boletas planchadas”, aquellas sin doblez que el Instituto Nacional Electoral (INE) había dejado abiertas a consideración durante los cómputos distritales.

Esto porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó, por unanimidad, ese criterio y uno de los argumentos lo señaló el magistrado Felipe de la Mata, quien fue directo: Una boleta de 20 por 28 centímetros no puede introducirse sin doblar en una ranura de apenas 12 centímetros por tres milímetros.

Para muchos, el cuestionamiento era, si físicamente no cabe, ¿cómo llegó a la urna? Por eso, los acuerdos del INE que permitirían contar como válidas “boletas planchadas” fueron blanco de críticas de analistas políticos, la oposición y ciudadanos; voces como las del diputado panista Federico Döring decían que esa decisión del Instituto era una señal que se buscaba abrir la puerta a un fraude electoral y lo calificaban como la “antesala de una elección de Estado”.

Se aplaudió ese fallo porque, dijeron, se devuelve claridad a un procedimiento que no debería prestarse a interpretaciones ambiguas.

Aún en el Sur de Sonora hay comunidades que sufren los estragos que dejó el huracán “Polo” y ahora se mira con mucha atención la evolución que pueden tener “Simon” y “Rachel”, dos ciclones que acechan el Pacífico.

Las lluvias extraordinarias y vientos intensos de “Polo” además de una mayor captación en presas, también ocasionaron daños con inundaciones en colonias, afectaciones de caminos rurales, carreteras e infraestructura urbana en Guaymas, Navojoa, Etchojoa y varios municipios más.

Por eso, autoridades meteorológicas se mantienen bajo vigilancia y, de paso, recuerdan que la temporada de ciclones todavía puede complicar el panorama porque “Simon”, convertido en tormenta tropical frente a Guerrero, avanza hacia el Oeste-Noroeste y podría acercarse el fin de semana a las costas de Jalisco a la vez que “Rachel” podría volver a aproximarse al territorio nacional, esta vez hacia Baja California, con posibilidades de llegar como tormenta subtropical a esa área el domingo.

Del otro lado del País, en el Golfo de México hay otro ciclón, “Isaías”, que podría dejar lluvias intensas en la región Sureste.