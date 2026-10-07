En el portafolio de obras sonorenses que se pondrá sobre la mesa federal para negociar recursos del paquete económico del 2027 están el hospital del Issste, las carreteras Sásabe-Altar e Ímuris-Cananea.

En el portafolio de obras sonorenses que se pondrá sobre la mesa federal para negociar recursos del paquete económico del 2027 están el hospital del Issste, las carreteras Sásabe-Altar e Ímuris-Cananea.

Estas propuestas son las prioritarias para Sonora y que presentará en su visita a la Ciudad de México el gobernador Alfonso Durazo al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT),

Ante las demandas de derechohabientes y personal de salud del Hospital Issste “Fernando Ocaranza” de Hermosillo para la construcción de nuevas instalaciones por las pésimas condiciones en las que está actualmente, esta obra se convierte en una prioridad, por lo que el mandatario estatal destacó ayer en su conferencia de prensa semanal que se evaluará técnicamente si es necesario una rehabilitación integral o edificar uno nuevo.

Es importante resaltar que si algo ha unido a los diputados federales sonorenses de las diversas fuerzas políticas es que coinciden en buscar que se asignen cerca de dos mil 500 millones de pesos para un nuevo hospital del Issste como dijo el morenista Jacobo Mendoza ya sea una asignación directa, una ampliación o un proyecto multianual, también desde el PAN, Agustín Rodríguez, se compromete a impulsar ese plan.

Esa postura de Morena y PAN es importante, ahora falta que pueda traducirse en dinero, y con la gestión del gobernador Durazo podría avanzar.

Lo que hay que recordar es que ellos ponen, pero San Lázaro y Presidencia disponen.

Por cierto, lo que pinta como buena noticia para Hermosillo es un proyecto impulsado por el Gobierno estatal con una inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos para suministrar mil 500 litros de agua para la ciudad.

De eso no se conocen más detalles porque el gobernador Durazo sólo adelantó esa información de manera general, pero será la semana próxima cuando se tendrá un panorama completo de lo que implica y su impacto.

Toda obra hidráulica para el abasto de agua a la ciudad es bienvenida, sobre todo si es para garantizar la disponibilidad del líquido a largo plazo. En este momento, Hermosillo y gran parte del Estado parecen tener un respiro porque las lluvias de la temporada, principalmente por el huracán “Polo” han incrementado el almacenamiento de presas y las estimaciones estatales es que ayudarán a atender la demanda de 2027 y quizás de 2028.

El sólo recordatorio presidencial de que las elecciones de 2027 pueden ser anuladas si se demuestra que una intervención extranjera incidió en el resultado es preocupante, pero es al INE al que debe inquietar más.

A ocho meses de las elecciones del 6 de junio el año próximo, la presidenta Claudia Sheinbaum habló ayer de este tema en la “mañanera del pueblo” al denunciar la operación en el País de redes internacionales de propaganda política que, aseguró, financian e influyen con contenidos en la opinión pública.

Esto no debería quedar como una denuncia al aire porque al Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por la consejera Guadalupe Taddei, le compete vigilar, fiscalizar e investigar que no exista injerencia o intervención extranjera en los procesos electorales ya que es la autoridad administrativa encargada de blindar la equidad de las elecciones.

El papel que está jugando el INE es muy observado de la forma en la que debe estar atento a ese tipo de casos que advierte la mandataria sino también a cualquier otra práctica irregular o que violente las reglas porque su misión es garantizar procesos electorales libres, confiables y equitativos.