Finito finito

Desde la designación de Lorenia no han cesado las especulaciones, tampoco las reuniones que se han dado a diario

Pros y contras

Ahora viene la parte más fina.

Si, mucho más fina, complicada, frágil y riesgosa que la que acaban de pasar.

Porque no, la parte de elegir a coordinador no era la más difícil como pudiéramos pensar, sino la de reagrupar, reconciliar, calmar, negociar, ceder y conceder.

En fin, que Lorenia Valles Sampedro se alza con el triunfo en la competencia interna de su partido y es ahora la coordinadora de los comités de defensa de la 4T y la soberanía nacional de Morena.

La senadora con licencia adquiere una condición distinta, con ella se elevan las posibilidades de algunos y se caen las de otros.

Ahora tiene un músculo, una influencia que no tengo duda usará tanto como le sea posible y necesario para allanar su camino rumbo a la gubernatura del Estado en el 2027.

Así es la cosa, es el juego que decidieron jugar quienes estuvieron de un lado o de otro.

En el camino han quedado las aspiraciones de otros cinco contendientes cuyos destinos ya conoceremos dentro de poco tiempo.

Mediáticamente el que más curiosidad despierta es el de Célida López Cárdenas, sobre todo por los números que la propia dirigencia nacional morenista hizo públicos sobre el resultado de esa encuesta.

No son carreras acabadas las de ninguno de ellos.

Célida, Javier Lamarque, Froylán Gámez y Omar del Valle tendrán espacios supongo yo y ya los veremos.

Si no para ellos, sí para los suyos.

En ninguno de los casos fue totalmente inútil esa incursión… digo yo, pero ya veremos.

Desde la designación de Lorenia no han cesado las especulaciones, tampoco las reuniones que se han dado a diario desde el lunes pasado, más las que aún deberán darse hasta que quede planchado todo.

Hay heridos en el campo de batalla y eso se sabe, de lo contrario no estuvieran dándose tantas reuniones a puerta cerrada, como esa que dicen que fue convocada por el gobernador Alfonso Durazo la mañana del jueves con los seis personajes aquí citados.

Morena tiene margen de maniobra, si de repartir espacios se trata.

En donde no sé si lo haya es en el ánimo de algunos de los contendientes, pero para eso está la política y la operación cicatriz o como le quieran llamar en ese partido, por aquello de que ese término les saca roncha y les recuerda al prianismo.

Ahora los morenistas tienen encima el tiro de las diputaciones federales y las alcaldías.

La Presidenta necesitaría gente suya, ya no más heredados en la Cámara de Diputados.

Y a ver si como dicen algunos, de las corcholatas ya citadas sale alguien que venga a dar la pelea por Hermosillo.

CHAMBA PARA LOS MP

Viene ya la temporada en que las agencias del Ministerio Público se van a atiborrar de denuncias que no van a quedar en nada.

La época en la que por motivos políticos y por estrategia electoral, algunos actores públicos intercambiarán acusaciones como si fueran cartitas del mundial.

No hay forma, al parecer, de conseguir que se eleve un poco el nivel de algunos participantes en la contienda electoral.

Ojalá sean los menos.

GARANTÍAS PARA TOÑO

Se supone que el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán solicitará licencia a su cargo al finalizar este año, para dedicarse de lleno a su candidatura al Gobierno del Estado.

Para esas horas seguro estarán ya definidos otros perfiles que son relevantes para acompañarlo en esos esfuerzos.

El nudo que falta deshacer es el más importante: La alcaldía de la capital, la joya de la corona, la que concentra una gran cantidad de votos y que tendría que ser ocupada (la candidatura) por un perfil totalmente afín a “Toño”.

A eso me refería en el texto pasado, cuando les decía yo que no arriesgaría, el aún alcalde, lo que tardó años en construir.

¿Quién le garantiza a Astiazarán un acompañamiento y operación política confiable en la capital del Estado?

Porque soltar eso es prácticamente soltar sus posibilidades de triunfo… no lo hará.

Sergio Valle