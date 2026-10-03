Los casos de agresiones de jóvenes en escuelas y otros hechos de violencia escolar que se han registrado en el País han encendido las alertas de las autoridades y la sociedad.

Los casos de agresiones de jóvenes en escuelas y otros hechos de violencia escolar que se han registrado en el País han encendido las alertas de las autoridades y la sociedad.

Hay consternación sobre lo que sucede y la atención nacional al registrarse el asesinato de una subdirectora de una secundaria de Torreón, Coahuila, que, según la información oficial, se acusa a dos hermanos de 18 años, ex alumnos, que ingresaron al plantel y con machetes cometieron el crimen y quienes ayer fueron detenidos.

Los registros que se han difundido indican que sólo en este año ha habido cuatro ataques al interior de una escuela y entre esos está la tragedia ocurrida en marzo en Michoacán, donde dos maestras murieron dentro de la escuela por las heridas fatales provocadas por un alumno de 15 años que les disparó con un fusil de asalto AR-15.

Las autoridades educativas y de seguridad han buscado implementar programas como “operación mochila” para evitar el ingreso de armas blancas o de fuego, droga y otros objetos de riesgo y ahora el Gobierno federal trabajan en la estrategia enfocada en la salud emocional y mental, y ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que habrá un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos y comentarios que inciten a la violencia.

En otra dimensión de violencia juvenil, pero que es importante, las autoridades en Sonora pusieron atención a la agresión física y verbal de alumnas de nivel bachillerato a otra estudiante, lo cual dijo el fiscal general de Justicia en el Estado, Gustavo Salas Chávez, investigan y se coordinan con las familias y personal educativo, además de asegurar que no

l Gustavo Salas van a permitir la violencia dentro ni fuera de los planteles.

Lo que sucede es complejo por la incidencia de diversos factores en el que los gobiernos, las escuelas, las familias y en general los ciudadanos deben poner la mirada para evitar que este entorno de violencia desate tragedias como las que lamentablemente se han presentado.

Quienes quieran llegar a la Cámara de Diputados por Morena y sus aliados en 2027 tienen hasta mañana para registrarse en la contienda interna para elegir a los 300 perfiles que serán coordinadores de los distritos federales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, de los cuales siete le corresponderán a Sonora.

La inscripción es sólo digital y de acuerdo con la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández, los aspirantes deberán separarse de sus cargos, ya sea licencia o renuncia.

Y si elegir a los 17 coordinadores estatales y futuros candidatos a la gubernatura fue un proceso largo que empezó en junio y culminó a finales de septiembre, según la convocatoria recién lanzada las coordinaciones distritales federales, el 31 de diciembre se dará a conocer la lista de aspirantes cuyos registros fueron aprobados y hasta el 15 de marzo, dicen, se informará quiénes son los ganadores, sea por encuesta o consenso.

Por cierto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que el 60% de su bancada quiere ir por la reelección, que son entre 130 y 150, aprovechando que aún pueden repetir en el cargo l Ricardo Monreal porque a partir de 2030, por ley, ya no se podrá. Esos aspirantes tendrán que entrarle a la disputa interna si quieren la “coordinación” y eventual candidatura.