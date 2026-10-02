Un gran optimismo parece derrochar por estos días el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien se complace en decir que México tiene el mejor trato por parte de Estados Unidos en materia de aranceles.

Pueden respirar tranquilos los próximos candidatos a las gubernaturas que cuenten con doble nacionalidad porque el candado legal recién aprobado no será aplicable en las elecciones de 2027 ya que entrará en vigor en 2028.

Ni los jaloneos o polémicas detuvieron la reforma constitucional en materia de nacionalidad impulsada por el Ejecutivo federal, que ayer consiguió el aval de las más de legislaturas locales requeridas, pues fueron 20, incluido el Congreso de Sonora que le dio luz verde a esta propuesta para seguir su proceso para el cambio en la Constitución.

Así que la coordinadora estatal de Morena de Nayarit y futura candidata a la gubernatura, Jasmin Burgarin no está obligada legalmente pues a decir del coordinador de los diputados morenistas Ricardo Monreal también no aplicará en estos comicios, pero por congruencia ve importante que renuncie a la nacionalidad. Es decir, tendrán que poner el ejemplo.

Con esto, los aspirantes ya lo saben, si buscan ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tendrán que tener sólo la nacionalidad mexicana.

Un gran optimismo parece derrochar por estos días el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien se complace en decir que México tiene el mejor trato por parte de Estados Unidos en materia de aranceles.

Desde Milwaukee, Wisconsin, donde participa en una Reunión de Ministros de Comercio del G20, Ebrard indicó que además de que México es el principal exportador a Estados Unidos, es la nación que mantiene la menor tasa arancelaria efectiva y sólo queda detrás de Canadá.

“La posición que tiene México es muy favorable. Desde luego, más favorable en cuanto al arancel de efectivo que se paga que el resto de los países, pagamos menos nosotros que los demás”, expresó Ebrard.

Sin embargo, la revisión del T-MEC todavía no está definida, los productos de acero, cobre y aluminio de México siguen enfrentando tasas de hasta 50%, mientras que el sector automotriz paga 25%, por lo que no aún no se puede “cantar victoria” hasta que no se haya mejorado esta situación y que la industria mexicana se vea beneficiada con aranceles más justos, como debería de ser entre socios que comparten un mismo tratado comercial.

La población seguirá con mucha atención el caso de los recién nacidos que murieron en hospitales del IMSS, debido a la gravedad de esta lamentable situación y que ha puesto en alerta a nosocomios y salas de cuidados neonatales.

Ocho bebés han fallecido, cinco de ellos en entre el 15 y el 19 de septiembre de este año en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango y otros tres en el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara según se informó.

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la gravedad de estos hechos y dijo que el director de la institución, Zoé Robledo, dará un informe al respecto.

“Él me va a dar hoy (ayer) el informe, para ver exactamente qué es lo que está pasando en estos sitios. Es algo grave, se está apoyando a las familias y tiene que llegar la investigación hasta las últimas consecuencias”, comentó.

Las familias afectadas interpusieron denuncias penales por estos hechos y exigen respuestas por parte de las autoridades, por lo que se espera que haya una investigación seria y a fondo para evitar que se repita esta situación que entristece y lastima a la sociedad.