Becky G en Phoenix

La Feria Estatal de Arizona suma una noche de música latina a su edición 2026 con la visita de Becky G, quien llega el viernes 9 de octubre al Veterans Memorial Coliseum, en Phoenix.

El concierto comienza a las 19:00 horas y forma parte de la programación de la feria, que este año se realiza del primero de octubre al primero de noviembre. La presentación no tiene artista invitado y las puertas abren a las 18:00 horas.

La cita ya está agendada

La cantante mexicoestadounidense llega con una trayectoria marcada por el pop, los ritmos latinos y canciones que han cruzado fronteras. La organización de la feria destaca sus más de 28 mil millones de reproducciones acumuladas y sus seis nominaciones al Latin Grammy y a los premios Óscar.

La noche también permite aprovechar el resto de las actividades de la feria; el boleto del concierto incluye la entrada general al recinto, así que el plan puede comenzar con un recorrido por los espacios de la feria, sus atracciones y propuestas gastronómicas antes de ocupar un lugar en el Coliseum.

Ese viernes también está programada una presentación tributo a Selena, con funciones gratuitas para quienes cuentan con entrada a la feria, además de un espectáculo de Monster Trucks en la Grandstand Arena.

Para quienes buscan una noche de música, comida y diversión sin convertir la salida en un complicado itinerario, Becky G ofrece una buena opción para compartir entre amigos o en familia. Phoenix tiene una cita con una de las voces latinas más reconocibles de la música pop.