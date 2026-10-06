Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Arizona / Arizona

Becky G en Phoenix

La artista llega el viernes 9 de octubre al Veterans Memorial Coliseum

Becky G en Phoenix

Becky G en Phoenix

La Feria Estatal de Arizona suma una noche de música latina a su edición 2026 con la visita de Becky G, quien llega el viernes 9 de octubre al Veterans Memorial Coliseum, en Phoenix.

El concierto comienza a las 19:00 horas y forma parte de la programación de la feria, que este año se realiza del primero de octubre al primero de noviembre. La presentación no tiene artista invitado y las puertas abren a las 18:00 horas.

La cita ya está agendada

El Grito Phoenix 2026: celebra las fiestas patrias mexicanas en Arizona

Arizona

El Grito Phoenix 2026: celebra las fiestas patrias mexicanas en Arizona

La cantante mexicoestadounidense llega con una trayectoria marcada por el pop, los ritmos latinos y canciones que han cruzado fronteras. La organización de la feria destaca sus más de 28 mil millones de reproducciones acumuladas y sus seis nominaciones al Latin Grammy y a los premios Óscar.

La noche también permite aprovechar el resto de las actividades de la feria; el boleto del concierto incluye la entrada general al recinto, así que el plan puede comenzar con un recorrido por los espacios de la feria, sus atracciones y propuestas gastronómicas antes de ocupar un lugar en el Coliseum.

Ese viernes también está programada una presentación tributo a Selena, con funciones gratuitas para quienes cuentan con entrada a la feria, además de un espectáculo de Monster Trucks en la Grandstand Arena.

Para quienes buscan una noche de música, comida y diversión sin convertir la salida en un complicado itinerario, Becky G ofrece una buena opción para compartir entre amigos o en familia. Phoenix tiene una cita con una de las voces latinas más reconocibles de la música pop.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados