Hallan más de una tonelada de presunta cocaína en doble fondo de camioneta en San Luis Río Colorado

En el operativo fueron detenidas dos personas que viajaban en la unidad, informó la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora el sábado 10 de octubre. Foto: Cortesía

Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguraron mil 201 kilos de un polvo con características de cocaína en el puesto de revisión Estación Doctor; dos personas fueron detenidas.

San Luis Rio Colorado, Sonora.- Un cargamento de mil 201 kilogramos de presunta cocaína fue localizado oculto en un doble fondo de una camioneta Ford F-550 blanca durante una inspección en el puesto de seguridad Estación Doctor, en San Luis Río Colorado, Sonora.

En el operativo fueron detenidas dos personas que viajaban en la unidad, informó la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora el sábado 10 de octubre.

En el operativo fueron detenidas dos personas que viajaban en la unidad, informó la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora el sábado 10 de octubre. Foto: Cortesía

De acuerdo con el comunicado, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano inspeccionaron el vehículo durante una revisión de rutina en el puesto militar de seguridad regional. Al detectar un compartimento oculto en la caja de la camioneta, realizaron una revisión más detallada.

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Localizan la droga en un compartimento oculto

En el doble fondo encontraron mil 201 kilogramos de un polvo blanco con características similares a las de la cocaína, distribuidos en paquetes.

En el operativo fueron detenidas dos personas que viajaban en la unidad, informó la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora el sábado 10 de octubre. Foto: Cortesía

El cargamento, el vehículo y las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en San Luis Río Colorado, para continuar con las investigaciones y realizar los dictámenes químicos que permitan confirmar la naturaleza de la sustancia.

La Mesa Estatal de Seguridad indicó que el Ministerio Público Federal integrará la carpeta de investigación correspondiente mientras se determina la situación jurídica de las personas detenidas.