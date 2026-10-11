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Queda prensado tras volcar su automóvil en curva del bulevar Gómez Morín, en Mexicali

Bomberos realizaron maniobras para liberar al conductor, de aproximadamente 26 años, quien fue trasladado a un hospital del IMSS

Queda prensado tras volcar su automóvil en curva del bulevar Gómez Morín, en Mexicali

MEXICALI, Baja California.– Un joven de aproximadamente 26 años resultó lesionado la mañana de este domingo al volcar el automóvil que conducía sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, en la colonia Nueva 18 de Marzo, donde quedó atrapado dentro de la unidad.

El accidente se reportó a las 7:07 horas del 11 de octubre, a través de la línea de emergencias 911, luego de que un vehículo Nissan rojo volcara en una curva de esa vialidad.

Al llegar al lugar, las corporaciones de emergencia solicitaron el apoyo de Bomberos y Cruz Roja debido a que el conductor se encontraba inconsciente y prensado en el interior del automóvil.

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Los bomberos realizaron maniobras para liberar al joven, quien posteriormente fue trasladado al área de urgencias del Hospital General de Zona no. 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

En el lugar participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Cruz Roja y Bomberos.

El reporte policial no proporcionó más información sobre el estado de salud del conductor ni las causas que provocaron la volcadura.

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