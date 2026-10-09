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Adulta mayor choca contra dos carros y termina volcada en la Insurgentes Este

La mujer fue trasladada a un hospital de la ciudad para recibir atención médica y la calle permaneció cerrada hasta que se llevó a cabo el retiro del carro volcado.

Adulta mayor choca contra dos carros y termina volcada en la Insurgentes Este

Javier Gallegos

Mexicali,B.C.- Una adulta mayor provocó un accidente de tránsito cuando perdió el control de su carro, chocó contra dos vehículos y luego volcó la tarde del jueves en la colonia Insurgentes Este.

El reporte policial establece que a las 16:00 horas se reportó un choque sobre la calle María Fermín Rivera, entre calzada Independencia y avenida Molino del Rey.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar, donde auxiliaron a la conductora del automóvil responsable del choque, identificada como María, de 83 años de edad, quien sufrió una lesión en el brazo izquierdo.

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Agentes de la policía municipal llegaron al lugar para resguardar el área, ya que el automóvil quedó volcado sobre la calle, y realizar la investigación correspondiente.

Javier Gallegos

Javier Gallegos

Sobre la dinámica de los hechos, se estableció que la adulta mayor conducía un Toyota Prius, color blanco, sobre la calle mencionada, cuando se cargó a la derecha, perdió el control y chocó contra un Mitsubishi Outlander y un Chevrolet Onix que estaban estacionados.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil terminó volcando y los vecinos auxiliaron a la conductora para que pudiera salir del vehículo.

La mujer fue trasladada a un hospital de la ciudad para recibir atención médica y la calle permaneció cerrada hasta que se llevó a cabo el retiro del carro volcado.

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