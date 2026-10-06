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Adulto mayor resulta lesionado tras caer de su bicicleta en Lomas Altas

Ignacio, de 67 años, fue trasladado al Hospital General después de sufrir una caída en la calle Mirabueno; vecinos señalan las condiciones de la vialidad

Adulto mayor resulta lesionado tras caer de su bicicleta en Lomas Altas

Cortesía

MEXICALI, Baja California.— Un hombre de 67 años resultó lesionado la mañana de este martes tras caer de la bicicleta que conducía en el fraccionamiento Lomas Altas, en Mexicali.

El adulto mayor fue identificado como Ignacio Salgado, quien sufrió la caída sobre la calle Mirabueno, frente al parque de la zona.

De acuerdo con el reporte difundido por vecinos, el hombre fue auxiliado y posteriormente trasladado al Hospital General para recibir atención médica.

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Vecinos señalaron que la vialidad donde ocurrió el incidente presenta múltiples baches, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para atender las condiciones de la calle.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre el estado de salud del hombre ni se ha confirmado oficialmente si las condiciones de la vialidad fueron la causa de la caída.

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