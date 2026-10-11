Frente frío bajará las temperaturas en San Luis Río Colorado; prevén mínima de 14 grados

Para este lunes 12 de octubre se prevé una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 14, con cielo parcialmente nublado, 20% de probabilidad de lluvia y vientos de 18 kilómetros por hora. Foto: Ilustrativa

El pronóstico municipal anticipa máximas de 28 grados este lunes y de 25 el martes; Protección Civil advierte que el frente frío número 2 favorecerá vientos, lluvias y un descenso gradual de temperaturas en Sonora.

San Luis Río Colorado, Sonora.- El ingreso del frente frío número 2 de la temporada 2026-2027 favorecerá un descenso gradual de las temperaturas en Sonora, mientras que en San Luis Río Colorado se esperan mínimas de hasta 14 grados centígrados durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, para este lunes 12 de octubre se prevé una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 14, con cielo parcialmente nublado, 20% de probabilidad de lluvia y vientos de 18 kilómetros por hora.

Para el martes 13 se anticipa un día soleado, con máxima de 25 grados y mínima de 14, además de 5% de probabilidad de lluvia y vientos de 18 kilómetros por hora.

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Frente frío y remanentes de Rachel

El miércoles 14 se espera una recuperación de la temperatura máxima, que podría alcanzar los 28 grados, con mínima de 15, cielo soleado y sin probabilidad de lluvia en el pronóstico municipal.

Por su parte, Protección Civil y Bomberos Municipales informó que la aproximación y los efectos del frente frío número 2, en interacción con los remanentes del ciclón postropical Rachel, favorecerán condiciones de inestabilidad atmosférica en Sonora.

Entre los efectos previstos se encuentran un incremento de nubosidad, lluvias, rachas de viento y un descenso gradual de las temperaturas, principalmente en el norte y las regiones serranas del estado.

Para el noroeste de Sonora, región donde se encuentra San Luis Río Colorado, Protección Civil estima temperaturas máximas de entre 28 y 33 grados y mínimas de 18 a 20 grados. Estas cifras corresponden al pronóstico regional y difieren de las temperaturas mínimas previstas en el reporte municipal.

La dependencia señaló que las condiciones térmicas podrían mantenerse hasta la segunda mitad de la semana, cuando se espera un nuevo incremento de las temperaturas máximas, principalmente en las regiones centro, sur y noroeste de Sonora.

Ante el pronóstico de lluvias y viento, Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.