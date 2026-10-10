Habilitan albergues temporales ante posibles efectos de la tormenta tropical “Rachel”

San Luis Río Colorado.- Ante el pronóstico de posibles lluvias y fuertes vientos por la influencia de la tormenta tropical “Rachel” en la región, se informa a la ciudadanía que se encuentran disponibles distintos espacios como albergues temporales para brindar atención y resguardo a las personas que así lo requieran.

De acuerdo con el pronóstico, la posible influencia de “Rachel” en la región se prevé durante la madrugada de este sábado 10 de octubre, con precipitaciones que podrían prevalecer hasta el domingo 11 de octubre. Asimismo, se advierte sobre posibles vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Los albergues temporales se mantendrán habilitados de manera permanente durante este fin de semana, por lo que invitamos a la ciudadanía que requiera un espacio seguro a acercarse al albergue más cercano, donde podrá permanecer mientras pasan las condiciones meteorológicas”, informó el director de Protección Civil Municipal,

Los espacios habilitados para brindar resguardo son el Salón de Eventos DIF, ubicado en callejón Hidalgo y calle 10; el Centro de Rehabilitación “Don Chon”, en carretera del Valle y callejón Madero; la Casa del Migrante “Divina Providencia”, en Av. Zaragoza entre calles 9 y 10; el Salón del Cuerpo de Bomberos Rurales, en callejón Abelardo L. Rodríguez y calzada Monterrey; así como el Centro de Rehabilitación CRREAD A.C., ubicado en Av. Francia B y calle 10.

Asimismo, la Dirección de Protección Civil invitó a quienes necesiten resguardo a acudir al albergue más cercano y recordó que, en caso de requerir apoyo para traslado o encontrarse ante alguna situación de emergencia, pueden comunicarse al 9-1-1.