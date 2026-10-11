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Buscan a familiares de niño de 5 años localizado solo en un parque de San Luis, Arizona

El menor fue encontrado sin ropa en Sandoval Park; permanece bajo resguardo de las autoridades, que solicitaron ayuda para identificarlo y localizar a sus familiares.

Buscan a familiares de niño de 5 años localizado solo en un parque de San Luis, Arizona

La Policía de San Luis, Arizona, solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a los padres, tutores o familiares de un niño de aproximadamente 5 años que fue encontrado solo en Sandoval Park l Foto: Cortesía

SAN LUIS, Arizona.– La Policía de San Luis, Arizona, solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a los padres, tutores o familiares de un niño de aproximadamente 5 años que fue encontrado solo en Sandoval Park.

De acuerdo con el reporte policial, el menor fue localizado alrededor de las 13:26 horas de este domingo 11 de octubre, en el parque ubicado en el número 312 de North Frank Sandoval Court.

Las autoridades informaron que el niño se encuentra aparentemente a salvo y bajo el cuidado de las corporaciones locales; sin embargo, hasta el momento no habían logrado identificarlo ni localizar a sus familiares.

El menor tiene cabello y ojos cafés. Al momento de ser encontrado, vestía únicamente un pañal.

La Policía de San Luis pidió a cualquier persona que reconozca al niño, conozca a sus padres o tutores, o cuente con información que permita establecer su identidad, comunicarse al 928-341-2420 y solicitar hablar con el oficial S. Barraza, número de placa 1142.

El caso quedó registrado con el número 2026-26251.

La información fue difundida por el teniente Emmanuel Botello, del Departamento de Policía de San Luis, Arizona.

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