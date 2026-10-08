Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Policiaca / migrante

Migrante brasileño pide ayuda a la Patrulla Fronteriza para rescatar a su familia extraviada en el desierto de Mexicali

Policías municipales rescataron a una mujer de 25 años y sus dos hijas, de 6 y 4 años de edad.

Migrante brasileño pide ayuda a la Patrulla Fronteriza para rescatar a su familia extraviada en el desierto de Mexicali

La mujer y las niñas fueron auxiliadas y trasladadas a la comandancia central l Foto: Cortesía

Mexicali,B.C.-Un adolescente brasileño detenido por la Patrulla Fronteriza tras cruzar ilegalmente a Estados Unidos pidió ayuda para localizar a su familia, que se encontraba extraviada en una zona desértica del Valle de Mexicali, lo que movilizó a la policía municipal.

El reporte se originó luego de que autoridades estadounidenses alertaron sobre la presencia del adolescente bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, tras cruzar el muro fronterizo.

El menor comentó a los oficiales que su mamá y sus hermanas se encontraban en México, en medio del desierto, y requerían ayuda.

Migrante que cayó del tren fue auxiliado por policías municipales

Nogales

Migrante herido tras caer del tren recibe ayuda en HMO

Ante esta situación, las autoridades estadounidenses se comunicaron con la policía municipal de Mexicali, cuyos agentes desplegaron un operativo de búsqueda en la zona desértica, donde localizaron a una mujer de 25 años y sus dos hijas, de 6 y 4 años de edad.

Las tres manifestaron ser originarias de Brasil y encontrarse en el lugar con la intención de cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

La mujer y las niñas fueron auxiliadas y trasladadas a la comandancia central, donde se les proporcionaron alimentos y agua, mientras se realizan los trámites correspondientes para ponerlas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados