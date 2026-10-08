Migrante brasileño pide ayuda a la Patrulla Fronteriza para rescatar a su familia extraviada en el desierto de Mexicali

La mujer y las niñas fueron auxiliadas y trasladadas a la comandancia central l Foto: Cortesía

Policías municipales rescataron a una mujer de 25 años y sus dos hijas, de 6 y 4 años de edad.

Mexicali,B.C.-Un adolescente brasileño detenido por la Patrulla Fronteriza tras cruzar ilegalmente a Estados Unidos pidió ayuda para localizar a su familia, que se encontraba extraviada en una zona desértica del Valle de Mexicali, lo que movilizó a la policía municipal.

El reporte se originó luego de que autoridades estadounidenses alertaron sobre la presencia del adolescente bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, tras cruzar el muro fronterizo.

El menor comentó a los oficiales que su mamá y sus hermanas se encontraban en México, en medio del desierto, y requerían ayuda.

Ante esta situación, las autoridades estadounidenses se comunicaron con la policía municipal de Mexicali, cuyos agentes desplegaron un operativo de búsqueda en la zona desértica, donde localizaron a una mujer de 25 años y sus dos hijas, de 6 y 4 años de edad.

Las tres manifestaron ser originarias de Brasil y encontrarse en el lugar con la intención de cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

La mujer y las niñas fueron auxiliadas y trasladadas a la comandancia central, donde se les proporcionaron alimentos y agua, mientras se realizan los trámites correspondientes para ponerlas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).