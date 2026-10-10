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Alerta PC por aproximación de la tormenta tropical “Rachel” a SLRC

Es prioridad la prevención y mantener informada a la ciudadanía.

Alerta PC por aproximación de la tormenta tropical “Rachel” a SLRC

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San Luis Río Colorado.- Ante la actualización del pronóstico meteorológico, la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipales informa a la comunidad sobre los posibles efectos de la tormenta tropical “Rachel” en la región, con condiciones que podrían generar lluvias durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 11 de octubre.

El titular de la dependencia, José Arrizón Gastélum, destacó que es prioridad la prevención y mantener informada a la ciudadanía, por lo que se mantendrá vigilancia de las condiciones meteorológicas para brindar apoyo a la población de San Luis Río Colorado, el valle y el Golfo de Santa Clara ante cualquier eventualidad.

Precisó que el pronóstico contempla una probabilidad de lluvia superior al 50%, con posibilidad de que aumente durante la noche del sábado. En cuanto a los vientos, se espera que incrementen gradualmente hasta alcanzar rachas de entre 50 y 65 kilómetros por hora alrededor de las 2:00 y 3:00 de la madrugada del domingo, para después disminuir gradualmente a lo largo del día.

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Asimismo, reiteró la importancia de seguir las medidas preventivas para salvaguardar la integridad de la población, como evitar arrojar basura u objetos a la calle que puedan obstruir los desagües, revisar las instalaciones eléctricas y asegurar techos, además de reparar goteras. También recomendó permanecer en lugares seguros e identificar con anticipación la ubicación de los refugios temporales.

Ante la presencia de vientos fuertes, exhortó a cerrar y asegurar puertas y ventanas, retirar macetas y objetos que puedan caer o ser arrastrados, así como mantenerse alejados de árboles, espectaculares, bardas, andamios y otras estructuras que pudieran representar un riesgo.

Por último, Arrizón Gastélum recordó que, en caso de requerir traslado a un albergue o ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.

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