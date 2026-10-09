Recorrido Rosa en San Luis Río Colorado tendrá caminata y carrera de 5 kilómetros; estas son las rutas

La actividad será el viernes 16 de octubre, con salida y meta en el Andador Turístico de la calle Tercera; ambas modalidades serán gratuitas, pero la carrera requiere registro previo.

San Luis Río Colorado, Sonora.- La tradicional Caminata del Recorrido Rosa tendrá este año una nueva modalidad: una carrera de 5 kilómetros para quienes deseen participar en las actividades de prevención del cáncer de mama mediante la activación física.

El evento se realizará el viernes 16 de octubre como parte de la campaña “Por Amor a Ti”, con punto de salida y llegada en el Andador Turístico de la calle Tercera. Las personas participantes podrán reunirse a partir de las 17:00 horas.

El DIF Municipal y la Dirección del Deporte dieron a conocer las rutas de ambas modalidades, que serán gratuitas y estarán abiertas a personas de todas las edades.

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Para la caminata, el recorrido avanzará por la calle Segunda hasta la avenida Revolución. El regreso será por la calle Cuarta, para incorporarse a la avenida Kino y continuar hasta el punto de partida.

En la carrera de 5 kilómetros, los participantes saldrán por la avenida Kino y seguirán por la calle Cuarta hasta la avenida Libertad. Después, continuarán hacia la calle 12, por donde avanzarán hasta conectar nuevamente con la avenida Kino y regresar al Andador Turístico.

Antonia Montenegro Aragón, presidenta del DIF Municipal, explicó que la incorporación de la carrera busca ofrecer más opciones para participar y mantener visible el mensaje de prevención del cáncer de mama.

Mientras que la caminata no requiere registro previo, quienes deseen correr los 5 kilómetros deberán completar el formulario oficial de inscripción.