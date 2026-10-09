Los Águilas de Mexicali vencen 4-1 a los Black Sox en Calexico

El equipo emplumado consiguió el triunfo en un juego de pretemporada con causa benéfica; parte de lo recaudado será destinado a la Fundación Mujeres que Viven.

Calexico, California- Los Águilas de Mexicali se impusieron 4 carreras a 1 a los Black Sox en un encuentro de la Pretemporada Emplumada disputado este viernes en Calexico, donde cientos de aficionados acudieron para apoyar al equipo y contribuir a una causa benéfica.

Los emplumados tomaron la ventaja en la tercera entrada, cuando Luis Santos llegó al plato gracias a una producción de Moisés Gutiérrez. En el cuarto episodio, Yadir Drake conectó un cuadrangular solitario para colocar la pizarra 2-0.

La ofensiva de Mexicali agregó una tercera carrera con un sencillo de Oliver Carrillo al jardín izquierdo, mientras que Roberto González produjo la cuarta anotación durante la sexta entrada.

Los Black Sox evitaron la blanqueada hasta el noveno capítulo, cuando consiguieron su única carrera del encuentro.

En el montículo, David Reyes trabajó durante tres entradas. El relevo estuvo a cargo de Alain Peña, quien lanzó dos episodios, además de Jake Sánchez, Zac Rosscup, Norman Elenes y Erick Casillas, quienes trabajaron una entrada cada uno.

El encuentro también tuvo un propósito social: parte de lo recaudado será destinado a la Fundación Mujeres que Viven. Cientos de aficionados acudieron al juego y contribuyeron al ambiente en las instalaciones de Calexico High School.

Los Águilas continuarán su preparación en Bakersfield, California, donde tienen programados encuentros contra la Petco League este viernes 9 y sábado 10 de octubre, con los que cerrarán sus compromisos de pretemporada.

El equipo dirigido por Roberto “El Chapo” Vizcarra se prepara para el inicio de la campaña, programado para el 15 de octubre en El Nido de Los Águilas, cuando recibirá a los Naranjeros de Hermosillo.

Los boletos para el juego inaugural están disponibles en Boletomóvil y en la taquilla del estadio.