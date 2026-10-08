Cáncer de mama deja 254 muertes de mujeres en Baja California durante 2025

La Secretaría de Salud estatal reportó 16 nuevos casos en lo que va del año y señaló que la detección oportuna aumenta las posibilidades de recuperación.

Mexicali,B.C.- Alrededor de 254 mujeres murieron por cáncer de mama en Baja California durante 2025, mientras que en lo que va de este año se han detectado 16 nuevos casos, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal.

El cáncer de mama se mantiene como la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres en México y Baja California, una situación que, de acuerdo con las autoridades de salud, se mantiene desde 2006.

“Llevamos 16 casos nuevos de cáncer de mama detectados en el estado. Si detectamos tempranamente, hay mayor probabilidad de curación y de éxito antes de que tengan complicaciones”, señaló el secretario de Salud, Dagoberto Valdés Juárez.

Explicó que el aumento en las pruebas de tamizaje y las campañas de información han permitido detectar estos padecimientos de manera más oportuna, lo que facilita iniciar el tratamiento antes de que la enfermedad avance.

Valdés Juárez destacó que atender los casos en etapas iniciales incrementa las posibilidades de recuperación y reduce el riesgo de complicaciones y fallecimientos.

Retrasos en medicamentos y quimioterapias

En el caso del cáncer cervicouterino, considerado la segunda causa de muerte por cáncer entre la población femenina de la región, la Secretaría de Salud puso en marcha la campaña “Octubre También es Turquesa”, con la que busca promover la realización periódica de estudios preventivos.

Además de la detección oportuna, otro de los pendientes se encuentra en el suministro de tratamientos. La dependencia estatal informó que mantiene coordinación con autoridades federales y el IMSS-Bienestar debido a retrasos en la entrega de algunas claves de medicamentos y quimioterapias.

De acuerdo con lo informado, se espera que el suministro de tratamientos de sostenimiento y de primera línea se regularice próximamente.