DIF Mexicali busca 100 donaciones de cabello durante octubre para apoyar a mujeres con cáncer de mama

La campaña acepta cabello teñido o con tratamientos químicos; hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores pueden participar con una coleta de entre 15 y 20 centímetros.

Mexicali,B.C.- El DIF Mexicali busca reunir al menos 100 coletas de cabello durante octubre para apoyar a mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer de mama, por lo que hizo un llamado a la población a sumarse a la campaña de donación.

El cabello recolectado es entregado a asociaciones especializadas que se encargan de elaborar pelucas para pacientes que enfrentan tratamientos contra el cáncer, con el objetivo de contribuir a su bienestar emocional.

La directora general del DIF Mexicali, Helga Iliana Casanova, informó que durante la edición anterior se reunieron 87 coletas, por lo que este año se pretende superar esa cifra.

Para ampliar la participación, la institución invitó a escuelas y agrupaciones comunitarias a organizar jornadas de recolección de cabello durante octubre.

Estos son los requisitos para donar cabello

La coleta o trenza debe medir entre 15 y 20 centímetros para poder ser donada.

El DIF Mexicali indicó que también se acepta cabello teñido, con permanente o que haya sido sometido a tratamientos químicos. La convocatoria está abierta a hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores.

Como recomendación, se pide a quienes deseen donar que soliciten al estilista o peluquero realizar una trenza antes de cortar el cabello, con el propósito de facilitar su manejo y aprovechamiento.

Además de promover la donación de cabello, la campaña busca fomentar la autoexploración y las revisiones médicas periódicas como parte de las acciones para favorecer la detección oportuna del cáncer de mama.

El DIF Mexicali no ofrece directamente servicios médicos especializados, pero funciona como enlace para canalizar a pacientes con asociaciones como Mujeres por Mujeres y Mujeres que Viven, así como con instituciones públicas de salud.

¿Dónde donar cabello en Mexicali?

Las personas interesadas pueden acudir durante octubre a las instalaciones centrales del DIF Mexicali, ubicadas en calzada Cetys, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Quienes no puedan trasladarse a las oficinas pueden comunicarse telefónicamente con la institución para solicitar información y coordinar la recolección del cabello a domicilio.