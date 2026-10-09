Buscan en Baja California a joven privado de la libertad en San Luis Río Colorado

La Fiscalía de Sonora solicitó apoyo a su homóloga de Baja California para localizar a Christian Alberto García Montaño, desaparecido tras un ataque armado; el automóvil en el que se lo llevaron fue encontrado calcinado en el lecho seco del río Colorado.

San Luis Río Colorado, Sonora.- La búsqueda de Christian Alberto García Montaño, el joven de 20 años privado de la libertad durante un ataque armado en San Luis Río Colorado, se extendió a Baja California, luego de que la Fiscalía sonorense solicitara apoyo a las autoridades de esa entidad para localizarlo.

El joven fue privado de la libertad la noche del martes 6 de octubre, cuando llegaba con sus familiares a un establecimiento ubicado en el cruce de la calzada Constitución y avenida Yocupicio, cerca de la clínica 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados se llevaron al joven y huyeron en un Honda Civic modelo 2021, color perla, propiedad de la víctima. Durante el ataque se reportaron disparos y otro hombre resultó lesionado.

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Posteriormente, el vehículo fue localizado calcinado en el lecho seco del río Colorado, sin que hasta el momento se haya informado sobre el paradero de Christian.

Ante la falta de información sobre su ubicación, las autoridades de Sonora ampliaron las acciones de búsqueda y solicitaron la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Baja California para apoyar en su localización.

Las investigaciones continúan para establecer qué ocurrió después de la privación de la libertad, identificar a los responsables y localizar al joven. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos.