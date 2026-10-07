Privan de la libertad a joven frente a una farmacia en San Luis Río Colorado

Christian Alberto García Montaño, de 20 años, fue interceptado por hombres armados cuando llegaba con su familia; se lo llevaron en su propio automóvil y hasta el momento no ha sido localizado.

San Luis Río Colorado.- Un joven de 20 años fue privado de la libertad la noche del martes, cuando llegaba acompañado de su familia a una farmacia ubicada sobre la Calzada Constitución, en San Luis Río Colorado; durante la agresión, otra persona resultó lesionada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, en el cruce de la Calzada Constitución y avenida Yocupicio, cerca de la Clínica 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La víctima fue identificada como Christian Alberto García Montaño, de 20 años, quien habría sido interceptado por varios individuos armados cuando llegaba al establecimiento.

De acuerdo con la información recabada, los agresores realizaron disparos y los familiares del joven lograron refugiarse dentro de la farmacia para evitar resultar heridos. Los responsables se llevaron a Christian y su vehículo, un Honda Civic modelo 2021, color perla, que hasta el momento tampoco ha sido localizado.

Tras el reporte, elementos policiacos acudieron al sitio y localizaron indicios relacionados con la agresión, además de información que apunta a que el joven pudo haber resultado herido durante los hechos.

En el lugar, otro hombre resultó lesionado y recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) quedó a cargo de las investigaciones y desplegó un operativo para tratar de localizar al joven y a los responsables.

De acuerdo con la información obtenida, los presuntos responsables habrían tomado rumbo hacia la carretera Del Valle.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades no han informado cuál habría sido el motivo de la privación de la libertad.