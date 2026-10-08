Rescatan a adulto mayor atrapado en vehículo tras accidente en San Luis Río Colorado

Bomberos Voluntarios acudieron al cruce del callejón Internacional y la calle Quinta con equipo hidráulico para liberar a la persona. l Foto: Cortesía

Bomberos Voluntarios acudieron al cruce del callejón Internacional y la calle Quinta con equipo hidráulico para liberar a la persona.

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.– Un adulto mayor quedó atrapado en un vehículo tras un accidente de tránsito en el cruce del callejón Internacional y la calle Quinta, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para ayudarlo a salir.

La corporación informó que movilizó la unidad número 45, equipada con las llamadas quijadas de la vida, así como la ambulancia número 63 para brindar atención en el lugar.

Los bomberos trabajaron para liberar a la persona del vehículo. Hasta el momento, la corporación no ha informado sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud del adulto mayor.

Se espera que las autoridades correspondientes determinen cómo ocurrió el percance.