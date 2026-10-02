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Choque en calzada Manuel Gómez Morín deja cuatro personas lesionadas

Cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó un choque entre dos vehículos registrado la noche del jueves en Mexicali.

Choque en calzada Manuel Gómez Morín deja cuatro personas lesionadas

Javier Gallegos

Por Juan José Solano  

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Mexicali,B.C.- De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 21:00 horas se registró un accidente de tránsito sobre la calzada Manuel Gómez Morín, a la entrada del parque industrial Siglo XXI.

Paramédicos de Cruz Roja, elementos de Bomberos y personal de Brigada del Sol acudieron al lugar para brindar atención a los tripulantes de los vehículos involucrados.

Se informó que al menos cuatro personas resultaron con lesiones leves, mientras que uno de los conductores fue trasladado a un hospital privado para recibir valoración médica.

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De acuerdo con el reporte, un joven identificado como Diego, de 19 años, circulaba a bordo de un Dodge Charger negro de sur a norte sobre la calzada Manuel Gómez Morín.

Al llegar al semáforo ubicado en la entrada del parque industrial, presuntamente no respetó la luz roja e impactó contra un Hyundai Elantra modelo 2011, color gris, conducido por una mujer de 39 años.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y auxiliaron en las labores de tránsito, debido a que uno de los vehículos terminó sobre el camellón central.

Javier Gallegos

Javier Gallegos

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