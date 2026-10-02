Choque en calzada Manuel Gómez Morín deja cuatro personas lesionadas

Cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó un choque entre dos vehículos registrado la noche del jueves en Mexicali.

Mexicali,B.C.- De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 21:00 horas se registró un accidente de tránsito sobre la calzada Manuel Gómez Morín, a la entrada del parque industrial Siglo XXI.

Paramédicos de Cruz Roja, elementos de Bomberos y personal de Brigada del Sol acudieron al lugar para brindar atención a los tripulantes de los vehículos involucrados.

Se informó que al menos cuatro personas resultaron con lesiones leves, mientras que uno de los conductores fue trasladado a un hospital privado para recibir valoración médica.

Javier Gallegos

De acuerdo con el reporte, un joven identificado como Diego, de 19 años, circulaba a bordo de un Dodge Charger negro de sur a norte sobre la calzada Manuel Gómez Morín.

Al llegar al semáforo ubicado en la entrada del parque industrial, presuntamente no respetó la luz roja e impactó contra un Hyundai Elantra modelo 2011, color gris, conducido por una mujer de 39 años.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y auxiliaron en las labores de tránsito, debido a que uno de los vehículos terminó sobre el camellón central.