Hombre queda en prisión por accidente donde murió haitiana de 14 años en Mexicali

David “N” fue vinculado por lesiones, daños y homicidio bajo la modalidad de dolo eventual; la Fiscalía señala que habría conducido bajo los influjos de sustancias estupefacientes.

MEXICALI, Baja California.— David “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en el accidente vehicular ocurrido el pasado 19 de septiembre en Mexicali, donde una menor de 14 años de nacionalidad haitiana perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) informó que el imputado enfrenta cargos por lesiones, daño en propiedad ajena y homicidio en la modalidad de dolo eventual. De acuerdo con la investigación, habría conducido bajo los influjos de sustancias estupefacientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:40 horas, cuando David “N” conducía un Chrysler 200 modelo 2013 en el que viajaban dos mujeres y cuatro menores de edad, quienes se dirigían desde el fraccionamiento Condesa hacia Valle de las Misiones.

Al circular por el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Ex Ejido Zacatecas, el conductor intentó incorporarse a la lateral ubicada cerca del puente de la calzada Río Nuevo, pero la maniobra no se concretó y el vehículo impactó contra el muro de contención conocido como “cola de caimán”.

Por el impacto, el automóvil volcó sobre su costado izquierdo y se arrastró varios metros hasta golpear la guarnición norte de la lateral.

Una menor de 14 años salió proyectada del vehículo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que murió en el lugar. Los demás pasajeros resultaron lesionados.

David “N” fue detenido por agentes policiales en el sitio del accidente y posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Durante la audiencia, el Juez de Control determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.