Ofrecen costales de arena gratis en Yuma ante pronóstico de lluvias

El punto estará instalado en el estacionamiento del Centro Cívico de Yuma Civic, ubicado en el 1440 de W. Desert Hills Drive, y funcionará el viernes 9 y sábado 10 de octubre, de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde. l Foto: Cortesía

La ciudad instalará un punto de autoservicio este viernes y sábado; cada vehículo podrá llevar hasta cinco costales para proteger viviendas ante posibles precipitaciones intensas.

Yuma, Arizona.– Ante el pronóstico de posibles lluvias intensas durante este fin de semana, la ciudad de Yuma habilitará una estación gratuita para que los residentes llenen costales de arena y puedan utilizarlos como protección en sus viviendas.

El punto estará instalado en el estacionamiento del Centro Cívico de Yuma Civic, ubicado en el 1440 de W. Desert Hills Drive, y funcionará el viernes 9 y sábado 10 de octubre, de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

La estación contará con arena y costales vacíos para que cada persona los llene por su cuenta. El servicio estará disponible hasta agotar existencias, por lo que las autoridades recomiendan acudir con anticipación.

Debido a que habrá pocas palas disponibles en el lugar, se pide a los residentes llevar sus propias herramientas. Para que los materiales alcancen para más hogares, el límite será de cinco costales por vehículo.

El Departamento de Obras Públicas de Yuma también exhortó a la población a conducir con precaución durante las condiciones meteorológicas adversas y aprovechar la previsión de lluvias para revisar o actualizar su plan familiar de emergencia.

Para obtener más información, los residentes pueden comunicarse al Departamento de Obras Públicas al 928-373-4500 o consultar la página oficial de respuesta a tormentas de la ciudad: https://www.yumaaz.gov/government/public-works/storm-response.