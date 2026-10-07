Activan protocolo de tres fases en Mexicali ante temporada de lluvias y del fenómeno de “El Niño”

El Ayuntamiento de Mexicali dispondrá de 60 trabajadores, además de motobombas, pipas y maquinaria para atender posibles afectaciones l Foto: Archivo

El Ayuntamiento de Mexicali dispondrá de 60 trabajadores, además de motobombas, pipas y maquinaria para atender posibles afectaciones.

Mexicali,B.C.-Se activó la Fase 1 del protocolo preventivo del Ayuntamiento de Mexicali ante la proximidad de la temporada de lluvias y el pronóstico relacionado con el fenómeno de El Niño, informó la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez.

La presidenta municipal explicó que esta primera etapa contempla la limpieza de alcantarillas, desazolve de drenajes, revisión de motobombas y pipas, así como la organización de las cuadrillas que intervendrán en caso de registrarse precipitaciones.

Estamos ahorita en la fase uno, que es la fase de la prevención, que va desde la limpieza de las alcantarillas, tener listas las motobombas, las pipas en perfectas condiciones para lo que pudiera venir, incluso la integración de las cuadrillas que ya están organizadas”, señaló.

Bustamante Martínez indicó que, aunque el protocolo municipal está diseñado para responder a lluvias habituales, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían representar precipitaciones por encima de lo acostumbrado, por lo que se coordinarán acciones con el Gobierno del Estado.

En ese sentido, se tiene prevista una reunión de trabajo en Tijuana entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y los alcaldes de los siete municipios de Baja California, con el objetivo de establecer acciones conjuntas ante posibles contingencias.

Tres fases de atención

El protocolo elaborado por la Dirección de Servicios Públicos Municipales contempla tres etapas para atender las afectaciones antes, durante y después de las lluvias.

La Fase 1, de Prevención, incluye la limpieza manual de alcantarillas, desazolve de drenajes en zonas críticas, revisión de pipas y motobombas y organización del personal.

La Fase 2, de Atención, contempla el despliegue de cuadrillas durante las lluvias para desaguar vialidades, retirar árboles, ramas y basura que obstruyan el paso, además de atender posibles fallas en luminarias y circuitos eléctricos.

Mientras que la Fase 3, de Restablecimiento, contempla la inspección de daños, limpieza de calles, reparación de semáforos y seguimiento de los reportes ciudadanos hasta liberar los puntos afectados.

60 trabajadores estarán en operación

Para estas labores, Servicios Públicos Municipales contará con una fuerza operativa de 60 trabajadores, integrada por 25 empleados para limpieza y barrido, 19 electricistas, 10 personas dedicadas al desagüe y seis trabajadores especializados en poda y retiro de árboles o ramas.

Además, se dispondrá de tres motobombas, 10 pipas, ocho unidades pick-up, siete grúas canastilla, camiones de volteo, una retroexcavadora y un minicargador.

Entre los puntos identificados como prioritarios se encuentran la Zona Centro, Centro Cívico, pasos a desnivel, avenida Zaragoza y calle L, Río Nuevo, calzada Independencia y calzada CETYS, donde se concentrarían las primeras labores en caso de acumulación de agua o afectaciones por las lluvias.