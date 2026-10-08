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Instalarán juegos inclusivos para niñas y niños neurodivergentes en el Bosque de la Ciudad de SLRC

El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado contempla colocar cuatro juegos el 19 de octubre, después de acondicionar el área para su instalación.

Instalarán juegos inclusivos para niñas y niños neurodivergentes en el Bosque de la Ciudad de SLRC

Instalarán juegos inclusivos para niñas y niños neurodivergentes en el Bosque de la Ciudad de SLRC l Foto: Cortesía

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.– El Bosque de la Ciudad contará con cuatro juegos inclusivos dirigidos a niñas y niños neurodivergentes, cuya instalación está prevista para el próximo 19 de octubre, informó el Ayuntamiento.

El alcalde César Iván Sandoval Gámez realizó un recorrido por las instalaciones para supervisar el área donde se colocarán los juegos, así como los trabajos previos necesarios para acondicionar el espacio.

De acuerdo con el gobierno municipal, las labores buscan que el sitio se encuentre en condiciones adecuadas antes de instalar las estructuras, con el objetivo de ofrecer un área de juego segura y accesible para la niñez que requiere estos espacios.

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El Ayuntamiento señaló que el proyecto busca ampliar las opciones de recreación incluyente en San Luis Río Colorado y generar entornos que permitan a más niñas y niños disfrutar de las instalaciones públicas.

La fecha prevista para la instalación es el 19 de octubre; el boletín no precisa cuándo estará abierto al público el nuevo espacio.

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