¿Vas al Palenque de la Feria del Algodón? Aquí puedes comprar tus boletos en SLRC
Los boletos pueden adquirirse de manera presencial en el Hotel Mirra o en línea las 24 horas
SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.— Si tienes previsto asistir a alguno de los conciertos del Palenque de la Feria del Algodón 2026, ya puedes adquirir tus boletos de manera presencial en San Luis Río Colorado o comprarlos en línea.
El punto de venta físico se encuentra en el Hotel Mirra, antes Hotel Araiza, ubicado en avenida Madero y Calle 18.
La venta presencial está disponible de lunes a sábado, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la tarde, mientras que los domingos el horario es de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde.
También existe la opción de comprar los boletos en línea las 24 horas a través de Ticketillo.
La organización recomienda adquirir las entradas por estos canales para evitar filas y contar con una compra segura.
Venta de boletos
Punto físico: Hotel Mirra, antes Hotel Araiza
Ubicación: avenida Madero y Calle 18, San Luis Río Colorado
Lunes a sábado: 12:00 a 19:00 horas
Domingo: 12:00 a 17:00 horas
Venta en línea: Ticketillo, disponible las 24 horas