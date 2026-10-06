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¿Vas al Palenque de la Feria del Algodón? Aquí puedes comprar tus boletos en SLRC

Los boletos pueden adquirirse de manera presencial en el Hotel Mirra o en línea las 24 horas

¿Vas al Palenque de la Feria del Algodón? Aquí puedes comprar tus boletos en SLRC

Los boletos pueden adquirirse de manera presencial en el Hotel Mirra o en línea las 24 horas l Foto: Cortesía

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.— Si tienes previsto asistir a alguno de los conciertos del Palenque de la Feria del Algodón 2026, ya puedes adquirir tus boletos de manera presencial en San Luis Río Colorado o comprarlos en línea.

El punto de venta físico se encuentra en el Hotel Mirra, antes Hotel Araiza, ubicado en avenida Madero y Calle 18.

La venta presencial está disponible de lunes a sábado, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la tarde, mientras que los domingos el horario es de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde.

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También existe la opción de comprar los boletos en línea las 24 horas a través de Ticketillo.

La organización recomienda adquirir las entradas por estos canales para evitar filas y contar con una compra segura.

Venta de boletos

Punto físico: Hotel Mirra, antes Hotel Araiza

Ubicación: avenida Madero y Calle 18, San Luis Río Colorado

Lunes a sábado: 12:00 a 19:00 horas

Domingo: 12:00 a 17:00 horas

Venta en línea: Ticketillo, disponible las 24 horas

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