Detienen en la frontera de Arizona a presunto integrante de pandilla con historial migratorio desde 1989

Los Paisas fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza cuando intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos cerca de San Luis, Arizona, informó la corporación l Foto: Cortesía

La Patrulla Fronteriza informó que el hombre fue arrestado cerca de San Luis, Arizona, cuando intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos; enfrentará cargos federales por reingreso ilegal.

SAN LUIS, Arizona.– Un presunto integrante de la pandilla Los Paisas fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza cuando intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos cerca de San Luis, Arizona, informó la corporación.

De acuerdo con el Sector Yuma de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el hombre cuenta con un historial de infracciones migratorias que se remonta a 1989.

La corporación señaló que el detenido enfrentará cargos federales por reingreso ilegal al país, conforme al Título 8, sección 1326, de la legislación estadounidense.

Según el reporte oficial, el caso será procesado en el ámbito federal. La publicación no proporcionó la identidad del detenido, su nacionalidad ni detalles adicionales sobre las circunstancias del arresto.

La información fue difundida por el Sector Yuma de la Patrulla Fronteriza a través de sus redes sociales.