Cae presunto feminicida de Janet, en San Luis Río Colorado

Janeth fue localizada la tarde del miércoles en una vivienda de la colonia Camelias, entre las calles 21 y 22 l Foto: Cortesía

Carlos “N” fue detenido mediante una orden de aprehensión por la muerte de su ex esposa Janeth, quien había denunciado violencia familiar y contaba con una orden de restricción en su contra.

San Luis Río Colorado, Sonora.– Carlos “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de su exesposa Janeth, de 49 años, fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La captura se realizó tras las investigaciones y acciones de búsqueda desplegadas luego de que la mujer fuera localizada sin vida al interior de su domicilio, en San Luis Río Colorado.

El detenido contaba con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio y quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con los apuntes recabados sobre el caso, Janeth fue localizada la tarde del miércoles en una vivienda de la colonia Camelias, entre las calles 21 y 22. Las primeras indagatorias señalaron que presentaba lesiones en la parte posterior de la cabeza, presuntamente causadas durante la agresión.

La información preliminar también indica que la víctima había presentado días antes una denuncia por violencia familiar y que existía una orden de restricción contra su expareja.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo para localizar al sospechoso en la ciudad y el valle. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el hombre habría salido del domicilio después de ingresar presuntamente al predio brincando la barda perimetral y escapado en una camioneta Jeep Grand Cherokee blanca.

La Fiscalía informó que las investigaciones se iniciaron con perspectiva de género y que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos. La dependencia señaló que proporcionará más información conforme avance el proceso y sea jurídicamente posible.

Carlos “N” es considerado presunto responsable y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme a derecho.