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Protestan por feminicidio ocurrido en cuartel militar de Mexicali; casi cuatro meses sin respuestas

Bertha Mireya, de 42 años, fue localizada sin vida en junio dentro de una unidad habitacional del Ejército; familiares y personas cercanas protestaron para exigir avances en el caso.

Protestan por feminicidio ocurrido en cuartel militar de Mexicali; casi cuatro meses sin respuestas

Javier Gallegos

Mexicali,B.C.- La muerte de Bertha Mireya, de 42 años y sargento segundo de la Segunda Región Militar, continúa sin esclarecerse a casi cuatro meses de que fuera localizada sin vida dentro de una unidad habitacional del Ejército en Mexicali.

La integrante de la Segunda Región Militar fue encontrada sin vida en junio pasado, en el departamento que ocupaba dentro de las instalaciones militares.

Tras ser trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), se determinó que la causa de muerte fue asfixia.

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La mañana de este lunes, personas cercanas a la víctima se manifestaron en el acceso de la Segunda Región Militar para exigir que el caso sea esclarecido.

Durante la protesta, señalaron que días antes de su fallecimiento Bertha Mireya había terminado una relación con otro integrante del Ejército, por lo que demandaron que esta línea sea considerada dentro de las investigaciones.

La familia y personas cercanas a la sargento cuestionan que, a casi cuatro meses de su muerte, el caso continúe sin una explicación clara sobre lo ocurrido dentro de las instalaciones militares.

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