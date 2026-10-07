¿Tu hijo quiere jugar básquetbol? Habrá clínica infantil y juvenil en San Luis Río Colorado

Niñas, niños y jóvenes de San Luis Río Colorado podrán participar en una Clínica de Básquetbol Infantil y Juvenil “Por Amor al Deporte” l Foto:Ilustrativa

La actividad se realizará el 24 y 25 de octubre en el Gimnasio Municipal y busca acercar el deporte a niñas, niños y jóvenes.

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.— Niñas, niños y jóvenes de San Luis Río Colorado podrán participar en una Clínica de Básquetbol Infantil y Juvenil “Por Amor al Deporte”, que se realizará este mes con el objetivo de promover la activación física y el desarrollo del talento deportivo.

La actividad es organizada por la Dirección Municipal del Deporte, en coordinación con Los Colorados de San Luis R.C., y se llevará a cabo durante dos jornadas en el Gimnasio Municipal.

La primera sesión será el sábado 24 de octubre a las 16:00 horas, mientras que la segunda está programada para el domingo 25 de octubre a las 10:00 horas.

El Gimnasio Municipal se encuentra ubicado en avenida Juárez y Calle Cuarta.

De acuerdo con la Dirección Municipal del Deporte, la clínica busca ofrecer un espacio para que el sector infantil y juvenil practique esta disciplina y fortalezca valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia.

Las personas interesadas pueden solicitar información y realizar su registro directamente en la Dirección Municipal del Deporte.

También pueden comunicarse al (653) 534-2181, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.