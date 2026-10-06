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El Imparcial / San Luis / SLRC

Liberan en su hábitat al zorro rescatado de una zanja en San Luis Río Colorado

Tras permanecer varios días atrapado y recibir atención veterinaria, el ejemplar fue declarado en condiciones óptimas para regresar a su entorno natural

Liberan en su hábitat al zorro rescatado de una zanja en San Luis Río Colorado

El zorro que fue rescatado después de permanecer varios días atrapado en una zanja en San Luis Río Colorado ya regresó a su hábitat l Foto: Cortesía

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.— El zorro que fue rescatado después de permanecer varios días atrapado en una zanja en San Luis Río Colorado ya regresó a su hábitat, luego de recibir atención veterinaria y recuperarse.

Bomberos Voluntarios de San Luis Río Colorado informó que el ejemplar fue liberado después de que un médico veterinario determinara que se encontraba en óptimas condiciones para volver a su entorno natural.

El zorro había sido localizado días atrás por madres buscadoras, quienes solicitaron apoyo para sacarlo de la zanja donde había quedado atrapado.

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En su rescate participaron también integrantes de Rescatando Patitas, Bomberos Voluntarios y personal veterinario.

Tras la valoración y tratamiento recibidos, se determinó que no requería permanecer bajo cuidado humano, por lo que la instrucción fue liberarlo nuevamente en su hábitat.

La liberación se realizó como parte del trabajo coordinado entre los grupos que participaron en su rescate y atención.

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