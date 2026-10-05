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Hallan cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en predio de SLRC

El cadáver fue localizado en la zona de avenida Jazmín y calle 23; el colectivo Buscando en San Luis RC Sonora difundió características para tratar de establecer su identidad

Hallan cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en predio de SLRC

Archivo GH / Ilustrativa

San Luis Río Colorado, Sonora.— El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en la zona de avenida Jazmín y calle 23, en San Luis Río Colorado, de acuerdo con información difundida por el colectivo Buscando en San Luis RC Sonora.

El hombre era de tez morena, cabello corto, oscuro y ralo, y no presentaba tatuajes visibles; fue encontrado envuelto en cobijas.

Al momento del hallazgo vestía una playera negra de manga corta sobre una camiseta blanca de resaque, pantalón Dickies negro con cinturón negro y tenis Reebok blancos. También llevaba un reloj negro en la mano izquierda.

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Debido al estado en que fue localizado, el colectivo difundió estas características con el objetivo de que alguna persona pueda reconocerlas y aportar información que ayude a establecer la identidad del fallecido.

El colectivo decidió no publicar imágenes del cuerpo por respeto a la persona fallecida.

Quienes puedan aportar información pueden acudir a las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en avenida Madero y calle Sexta, en San Luis Río Colorado.

Hasta el momento, el reporte difundido no establece la identidad del hombre ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

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