El 15 de octubre vence plazo para tramitar tu cartilla militar en SLRC

El secretario del Ayuntamiento, Luis Jacob Torres Márquez, exhortó a los interesados a no esperar hasta el último día y acudir con anticipación para realizar el procedimiento. Foto: Archivo

El trámite está dirigido a jóvenes de la Clase 2008 y remisos; deberán presentar documentos originales y copias en la Secretaría del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado.

San Luis Rio Colorado, Sonora.- A los jóvenes de la Clase 2008 y remisos que aún no han realizado el trámite de la pre-cartilla del Servicio Militar Nacional les quedan pocos días para hacerlo, ya que el plazo concluirá el 15 de octubre de 2026.

El 30 Ayuntamiento de San Luis Río Colorado informó que los interesados deberán acudir a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la planta alta del Palacio Municipal, sobre avenida Juárez y calle Cuarta.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y se solicita presentar la documentación tanto en original como en copia.

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Estos son los requisitos

Entre los requisitos se encuentra el acta de nacimiento certificada por el Oficial del Registro Civil, con una antigüedad no mayor a 10 años; cuatro fotografías de 35 por 45 milímetros, de frente, a color, con camisa blanca y fondo blanco, además de cumplir con las especificaciones establecidas.

También deberán presentar comprobante de domicilio, certificado de los últimos estudios realizados y CURP.

En el caso de los jóvenes que no hayan nacido en San Luis Río Colorado, deberán presentar además una constancia de no registro de la pre-cartilla.

Piden realizar el trámite con anticipación

El secretario del Ayuntamiento, Luis Jacob Torres Márquez, exhortó a los interesados a no esperar hasta el último día y acudir con anticipación para realizar el procedimiento.

Para recibir orientación sobre el trámite y los requisitos, está disponible el teléfono (653) 536-6612.